منظمة دولية: مساحة الغابات الاستوائية في العالم تقلصت عام 2022 بنسبة 10%

ضاع أكثر من 4 ملايين هكتار من الغابات الاستوائية في عام واحد.

وبهذا انخفضت عام 2022 مساحة الغابات الاستوائية في العالم بنسبة 10%. وخلال هذه الفترة، ضاع حوالي 4.1 مليون هكتار من الغابات. اتضح ذلك من خلال تقرير صادر عن جامعة "ماريلاند" بمشاركة التطبيق الإلكتروني Global Forest Watch (حراسة الغابات العالمية).

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يقول التقرير أيضا إن عملية ضياع الغابات البكر الاستوائية تسارعت، على الرغم من أن 145 دولة قد وعدت بوقف قطع الأشجار فيها بحلول عام 2030.

ووفقا للتقرير فإن حجم الغابات الاستوائية في العالم يتقلص كل دقيقة بمقدار 11 ملعب كرة قدم. وتحتل الغابات الاستوائية حوالي 40٪ من مساحة الكوكب ويعيش فيها حوالي 80٪ من جميع الأنواع الحية. وتتضمن قائمة البلدان الخمسة الأولى التي لديها أكبر عدد من الغابات الاستوائية البرازيل والكونغو وإندونيسيا وبيرو وكولومبيا.

المصدر: تاس