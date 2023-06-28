تلميذ روسي يبتكر جهازا يساعد المكفوفين

ابتكر التلميذ كيريل بروخوروف من مدينة نوفوفورونيج الروسية جهازا يساعد المكفوفين، ونال جائزة "القلب الدافئ" لقاء ابتكاره.

وأقيمت مراسم منح الجائزة في موسكو حيث تم تكريم المراهق تقديرا لموقفه المدني النشيط وتحقيق المبادرات القيّمة اجتماعيا.

tv-gubernia.ru

يذكر أن كيريل بروخوروف أنهى العام الجاري المدرسة الثانوية، وهو نشيط في منظمة " المبتكرون والمخترعون الشباب" حيث ويدرّب التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة على ابتكار المسيّرات الجوية، وتم منحه العام الماضي جائزة "دوبرونيجيتس" لقاء مساعدته الشباب المعاقين الذين يواجهون مشاكل التوجه.

وتلقى كيريل دورة النمذجة الثلاثية الأبعاد وقيادة المسيّرات، ما ساعده في اختراع جهاز يستخدمه المعاقون بصريا. وقد أطلق على جهازه تسمية" ماريا"، ويتكون الجهاز من جزئين. ويتم وضع أولهما على الكف مثل القفاز، وبعد الضغط على الزر يعلن الجهاز عن المسافة إلى أقرب منشأة أو جسم. وثانيهما متصل بجسم الإنسان ويحذر عن طريق الاهتزاز من الاقتراب من عقبة. ويستخدم الجهاز مستشعريْن أحدهما ليزري وآخرهما فوق صوتي.

يذكر أن كيريل قد سلّم ابتكاره فتاة روسية تدعى ماريا التي قامت بتجربته، ثم صارت تستخدمه في حياتها اليومية، واتضح أن الجهاز صغير الحجم ورخيص، وقد بلغت كلفته 3 – 5 آلاف روبل.

المصدر: Rostov.aif.ru