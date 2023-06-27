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تشغيل إصدار تجريبي من بوابة مثيلة لـ"ويكيبيديا" الروسية

العلوم والتكنولوجيا

تشغيل إصدار تجريبي من بوابة مثيلة لـ
championat.com
صورة ارشيفية
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يخطط مطوّرو بوابة "روفيكي" بصفتها نظيرة لـ"ويكيبيديا" الناطقة باللغة الروسية، للانتقال نهاية يونيو من إصدارها التجريبي إلى إصدارها الكامل.

وقد بدأ عمل بوابة "روفيكي" التي ستصبح  بوابة مثيلة لـ"ويكيبيديا"  الروسية،  في العمل بنظام تجريبي، ويخطط الأخصائيون الروس نهاية يونيو الجاري للانتقال من النظام التجريبي إلى  التشغيل المتكامل.

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صرح بذلك مدير عام  شركة "الإنترنت - موسوعة روفيكي" فلاديمير ميديكو في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية وقال:" ليس اليوم  تم تشغيل البوابة، وقد قمنا بتشغيلها منذ بضعة أيام لتعمل يومي العطلة الماضية للخبراء فقط في نظام الاختبار.

وأوضح أن كل التحضيرات التقنية اللازمة لتشغيل البوابة المتكامل يجب أن تختتم في يونيو الجاري. وأشار قائلا:" نحن تعهدنا بتشغيل البوابة في يونيو الجاري، لذلك بدأنا في اختبارها  في هذا الشهر  لتكون متاحة للجميع نهاية يونيو". وقد أشارت البوابة إلى انه تم إلى حد الآن  نشر 1910653 مقالا على بوابة "روفيكي".

يذكر أن فلاديمير ميديكو سبق له ان أبلغ وكالة "تاس" الروسية أن مشروع "روفيكي"  سيصبح نظيرا لـ ويكيبيديا" الناطقة اللغة الروسية، وقال أن عملية التأكد من مصداقية المعلومات المنشورة ستتحقق بطرق مختلفة.

المصدر: إر بي كا

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