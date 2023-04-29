روسيا تفرض غرامة مالية جديدة على "ويكيبيديا"

أعلنت وسائل إعلام أن القضاء الروسي قرر فرض غرامة مالية على شركة Wikimedia Foundation المشغلة لـ "ويكيبيديا"، لانتهاكها القوانين المتعلقة بشؤون الإنترنت في البلاد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "محكمة كالينين في تيومين الروسية كانت قد أقرت بأن بعض المعلومات المتعلقة بالجيش الروسي وأماكن تواجد بعض قطعاته تعتبر معلومات محظورة من النشر على الإنترنت في روسيا، وطالبت المحكمة من خلال هيئة Roskomnadzor بحذف مثل هذه المعلومات من موقع ويكيبيديا".

ولم تمتثل مؤسسة Wikimedia Foundation للطلب الروسي، لذا ارتأت المحكمة المذكورة أن المؤسسة مذنبة وفرضت عليها غرامة تقدر بـ 2 مليون روبل بموجب البند الثاني من المادة 13.41 لقانون الجرائم الإدارية في الاتحاد الروسي المتعلق بالمحتوى المحظور على الإنترنت.

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مع أخذ الغرامة الأخيرة التي فرضت على Wikimedia Foundation بعين الاعتبار بات مبلغ الغرامات الإجمالية المفروضة على هذه المؤسسة من قبل روسيا يصل إلى 14 مليون روبل، وكون المؤسسة المذكورة لا تملك أي أصول في روسيا فمن المستحيل تحصيل هذه الغرامات من خلال مصادرة ممتلكاتها.

المصدر: فيستي