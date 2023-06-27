منظومة "باستيون" الساحلية الروسية تظهر فعاليتها في إصابة الأهداف البرية

أظهرت منظومة "باستيون" الصاروخية الساحلية الروسية المزودة بصواريخ "أونيكس" فرط الصوتية، فعالية بالغة في ضرب الأهداف البرية، رغم أنها مخصصة بالدرجة الأولى لتدمير الأهداف البحرية.

صرح بذلك مصدر لوكالة "تاس" في معرض "بطرسبورغ" البحري العسكري. وقال:" استخدمت عدة عشرات من صواريخ "أونيكس" البحرية في المرحلة الأولى للعملية العسكرية الخاصة لإصابة الأهداف البرية للعدو، وأظهرت كل الصواريخ فاعلية قصوى للمنظومة في مكافحة المنشآت البرية للعدو.

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وأضاف المصدر إن منظومة "باستيون" المضادة للسفن استخدمت لأول مرة ضد الأهداف البرية في سوريا.

وأعاد إلى الأذهان أن منظومة "باستيون" تم استخدامها عند قصف المنشآت الهامة في مدينة أوديسا ومنطقة أوديسا المطلة إلى الساحل. وبصورة خاصة دمرت بواسطة صواريخ "أونيكس" مستودعات المعدات الحربية والمروحيات والمطار العسكري مع مسيّرات "بيرقدار" التركية الصنع.

يذكر أن منظومة "باستيون" الساحلية المزودة بصواريخ "اونيكس، بي – 800" أو "ياخونت" دخلت الخدمة في القوات المسلحة الروسية عام 2010. ويبلغ مدى عملها 800 كلم. ويخطط لإعادة تسليح المنظومة بصواريخ "تسيركون" الفرط الصوتية التي تحلّق بسرعة تصل 11000 كلم/ساعة إلى مسافة 2000 كلم ومقدورها تدمير أية سفينة بحرية حتى حاملة الطائرات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا