أول مشاهد لتدمير "بانتسير" الروسية صاروخ Storm Shadow البريطاني ( فيديو)

نشرت قناة تليغرام "فوينويه ديلو" الروسية أول مشاهد لتدمير منظومة "بانتسير – إس 1" الروسية صاروخ Storm Shadow الذي طالما عوّلت عليه كييف وحلفاؤها "في قلب موازين الحرب".

ولم تذكر القناة أين تم إسقاط الصاروخ لكن الخبراء لا يستبعدون تدميره أثناء الهجوم الصاروخي على جسر تشونغار في القرم.

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وقد أظهر الفيديو عمل أفراد طاقم المنظومة الروسية للدفاع الجوي بعيون عامل الرادار حيث يقوم الرادار بالتقاط الهدف، ثم تطلق المنظومة صاروخا في ثوان معدودة، ثم يمكن سماع صوت الانفجار. وأظهرت شاشة الرادار هيكل صاروخ يمكن التعرف عليه كصاروخ Storm Shadow الغربي الصنع.

يذكر أن القوات الأوكرانية قصفت صباح يوم 22 يونيو بـ4 صواريخ جسر تشونغار الذي يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة خيرسون الروسية.

جدير بالذكر أن مدى عمل صاروخ Storm Shadow الذي سلمته بريطانيا الجيش الأوكراني يبلغ 250 كيلومترا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا