خبير يكشف مزايا صاروخ "سارمات" الروسي

أعلن الخبير العسكري الروسي فيكتور ليتوفكين، أن صاروخ "سارمات" يمكنه حمل أكثر من 10 رؤوس نووية إلى هدفه، وبسرعة فرط صوتية تجعل اعتراضه مستحيلا على جميع أنواع الرادار في العالم.



ويشير الخبير، إلى أنه من مزايا الصاروخ الباليستي الاستراتيجي العابر للقارات "سارمات" أن يحمل أكثر من عشرة رؤوس حربية إلى الهدف.

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ويقول: "هذا الصاروخ من فئة الصواريخ الثقيلة يصل وزنه إلى 210 أطنان، ويمكنه حمل أكثر من عشرة رؤوس حربية. ويقال يمكنه حمل 15-16 رأسا حربيا يتجه كل منها إلى هدفه المقرر. أي أن الصاروخ يطلق من قاعدة الإطلاق، وبعد ذلك في مرحلة ما من مساره ينفصل عنه الجزء الأمامي الحامل للرؤوس الحربية، التي واحدا بعد الآخر تنفصل عنه و يتجه كل منها نحو هدفه المقرر".

ووفقا له، الميزة الثانية لصاروخ "سارمات" هي زيادة مداه إلى 15-16 ألف كيلومتر. أي أن الصاروخ يمكنه الوصول إلى هدفه عبر القطب الشمالي أو الجنوبي أيضا.

ويقول: "ليس لدى عدونا المحتمل في الجنوب أي وسيلة دفاع مضادة للصواريخ".

ويشير ليتوفكين، إلى أن الميزة الثالثة للصاروخ، هي غموض مسار الرؤوس الحربية التي يحملها الصاروخ، حيث يمكنها تغيير مسارها أثناء التحليق باتجاه أهدافها.

المصدر: لينتا. رو