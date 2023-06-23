اكتشاف نصب "ستونهنج" في هولندا

عثر علماء الآثار الهولنديون على نصب قديم عمره أربعة آلاف عام أطلقوا عليه "ستونهنج هولندا".



ويشير موقع Phys.org إلى أن عمليات الحفر بدأت عام 2017 في هذا الموقع بقرية صغيرة تبعد 50 كيلومترا عن مدينة اوتريخت، ولكن لم يعلن عنها سابقا.

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وقد اكتشف العلماء خلال عمليات الحفر ثلاثة تلال قطر أكبرها 20 م. فيه عدة ممرات متتالية يبدو أنها بمثابة تقويم شمسي.

وتشير الإذاعة الوطنية الهولندية، إلى أن "هذا التل يذكرنا بستونهنج، الموقع الغامض المكتشف في بريطانيا، الذي يعود تاريخه إلى ما قبل التاريخ ".

وبالنسبة للتلين الآخرين فإن مقاسهما أصغر واستخدمت لدفن الموتى على مدى 800 عام.

والمثير في الأمر اكتشاف خرزة زجاجية عمرها اربعة آلاف عام يعتقد علماء الاثار أنها جلبت من بلاد ما بين النهرين. لأنه في تلك الفترة لم يصنع الزجاج في هولندا. وربما اعتقد أن الخرزة شيء مذهل، لأن المادة المصنوعة منها لم تكن معروفة للسكان المحليين.

المصدر: نوفوستي