الكشف عن مدينة قديمة للمايا لم تكن معروفة في المكسيك

عثر العلماء على مدينة قديمة غير معروفة حتى الآن تعود لحضارة المايا في أدغال جنوب المكسيك، يرجح أنها كانت مركزا مهما في المنطقة منذ أكثر من ألف عام.

وأفاد المعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ في بيان نُشر يوم الثلاثاء 20 يونيو، بأن المدينة تضمنت مبان شبيهة بالأهرام وأعمدة حجرية وثلاث ساحات مع "مبان مهيبة" وهياكل أخرى مرتبة في دوائر شبه متحدة المركز.

#Imperdible: Un equipo de investigadores, dirigido por el arqueólogo Ivan Ṡprajc, localizó un sitio monumental dentro de la reserva ecológica Balamkú, al sur de esta entidad, al que han nombrado Ocomtún (“columna de piedra”, en maya yucateco). #boletin: https://t.co/2N4EeKSYbo — INAHmx (@INAHmx) June 20, 2023

وقال المعهد إن المدينة التي أطلقت عليها اسم "أكومتون" (Ocomtun) والتي تعني "العمود الحجري" باللغة اليوكاتية للمايا، كانت مركزا مهما لمنطقة الأراضي المنخفضة الوسطى في شبه الجزيرة بين عامي 250 و1000 م.

An ancient Maya city that was likely an important center more than a thousand years ago has been discovered in the jungles of southern Mexico, the country’s anthropology institute says. https://t.co/5wghLODO7c — NBC News (@NBCNews) June 22, 2023

Ancient Mayan city is discovered in the jungles of eastern Mexico https://t.co/sjbAvXTD0Apic.twitter.com/vkwqlXiIgg — Daily Mail Online (@MailOnline) June 22, 2023

وتقع المدينة المخفية في محمية بالامكو البيئية في شبه جزيرة يوكاتان بالبلاد، وعثر عليها خلال بحث عن امتداد غابة غير مستكشفة إلى حد كبير أكبر من لوكسمبورغ. وتم البحث بين مارس ويونيو باستخدام تقنية رسم الخرائط الجوية بالليزر (LiDAR).

وامتدت حضارة المايا، المعروفة بتقويماتها الرياضية المتقدمة، إلى جنوب شرق المكسيك وأجزاء من أمريكا الوسطى. وأدى الانهيار السياسي الواسع النطاق إلى تراجعها قبل قرون من وصول الغزاة الإسبان الذين شهدت حملتهم العسكرية سقوط آخر معاقل هذه الحضارة في أواخر القرن السابع عشر.

Descubren Ocomtún, una antigua ciudad maya oculta en la selva de Campechehttps://t.co/PAiF2PUuPVpic.twitter.com/0a60uCZswg — El Universal Cultura (@Univ_Cultura) June 20, 2023

Descoberta a la selva del sud de Mèxic l’antiga ciutat maia d’Ocomtún del període clàssic (250-1000 dC) amb piràmides de més de 15 metres. Confiant en la descoberta aviat de noves inscripcions maies. https://t.co/FzrgLujJNlpic.twitter.com/xoGF3ss3hQ — Josep Lluís Alay (@josepalay) June 21, 2023

وقال عالم الآثار إيفان سبراجك، كبير علماء الآثار، في بيان، إن موقع "أكومتون" يحتوي على منطقة أساسية، تقع على أرض مرتفعة محاطة بأراضي رطبة شاسعة، ويغطي مركز الموقع الضخم أكثر من 50 هكتارا ويضم العديد من الهياكل الشبيهة بالأهرام التي يصل ارتفاعها إلى 15 مترا.

Descubren antigua ciudad #maya en la reserva ecológica de Balamkú, en #Campeche, y la nombran Ocomtún, que significa “columna de piedra”.



El núcleo del sitio cubre más de 50 hectáreas y tiene estructuras piramidales de hasta 15 metros de altura.



Vía @INAHmxpic.twitter.com/hIl0pntIad — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 20, 2023

وكان في المدينة أيضا ملعب كرة. وتتكون ألعاب الكرة ما قبل الإسبان، المنتشرة في جميع أنحاء منطقة المايا، من تمرير كرة مطاطية تمثل الشمس عبر الملعب دون استخدام اليدين وإدخالها عبر طوق حجري صغير. ويعتقد أن اللعبة كان لها غرض ديني مهم.

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وقال سبراجك إن فريقه عثر أيضا على مذابح مركزية في منطقة أقرب إلى نهر La Riguena، والتي قد تكون مصممة لطقوس المجتمع، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الثقافات التي عاشت هناك من قبل.

وأضاف أن الموقع تدهور على الأرجح بين عامي 800 إلى 1000 بناء على المواد المستخرجة من المباني، مشيرا إلى أن هذا ربما كان انعكاسا لـ "التغيرات الأيديولوجية والسكانية" التي أدت إلى انهيار مجتمعات المايا في تلك المنطقة بحلول القرن العاشر.

جدير بالذكر أنه في يناير الماضي، عثر العلماء على مستوطنة مترامية الأطراف للمايا على الحدود المكسيكية الغواتيمالية باستخدام تقنية LiDar أيضا.

المصدر: مترو