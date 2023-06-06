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الجزائر.. العثور على كنز نقدي يعود إلى القرنين الرابع والسادس ميلادي (صور)

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الجزائر.. العثور على كنز نقدي يعود إلى القرنين الرابع والسادس ميلادي (صور)
RT / facebook.com/ministereculturedz
اكتشاف كنز نقدي في الجزائر
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أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية أنه تم اكتشاف مجموعة نقدية متكونة من 1140 قطعة منها تعود إلى القرن الرابع ميلادي والفترة البيزنطية في القرن السادس ميلادي.

ويأتي هذا الاكتشاف من خلال الحفريات التي تم الترخيص لها من طرف وزارة الثقافة والفنون بالموقع الأثري "مادور" ببلدية مداوروش ولاية سوق أهراس.

وقالت الوزارة إن الاكتشاف كان بأحد معالم الموقع الذي أطلق عليه اسم "المعلم الجوفي".

وأكدت الوزارة أن أعمال البحث الأثري متواصلة للتوصل إلى نتائج علمية أخرى تثمينا واعترافا بمجهودات فرقة البحث القائمة على هذه الحفريات.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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