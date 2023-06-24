روسيا تصنع غواصة نووية جديدة لجيشها

أعلنت شركة Sevmash الروسية أن العمل جار على تطوير غواصة نووية عسكرية جديدة متعددة الأغراض لصالح جيش البلاد.

وحول الموضوع قال المدير العام للشركة، ميخائيل بودنيتشينكو: "نحن مستمرون بالعمل على غواصة كراسنويويارسك النووية متعددة الأغراض من فئة Yasen-M، وبعد الانتهاء من الاختبارات المطلوبة سيتم تجهيز الغواصة وتسليمها لسلاح البحرية الروسي".

وأضاف: "نعمل أيضا على تطوير غواصتين جديدتين من فئة Yasen-M هما أرخانغيلسك وأوليانوفسك، ولدينا خطط لتطوير غواصات أخرى من هذه الفئة".

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير غواصة "كراسنويارسك" في مصنع شركة Sevmash عام 2014 في إطار المشروع الحكومي 885М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في يوليو 2021، وبعد إخضاعها لسلسلة من الاختبارات أعيدت في مارس العام الجاري إلى المصنع لإدخال بعض التعديلات عليها، وتبعا للخطط من المفترض أن يتم تسليمها لسلاح البحرية الروسي نهاية العام الجاري أو بداية 2024.

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وتمتلك روسيا غواصتين عاملتين في جيشها من فئة Yasen-M حاليا هما "قازان" و "نوفوسيبيرسك" كما يجري العمل على تصنيع 5 غواصات أخرى من نفس الفئة.

يمكن لغواصات Yasen-M النووية الغوص لعمق 600 م تحت سطح الماء، وحمل طاقم مؤلف من 90 شخصا والعمل لمدة 100 يوم دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود.

وتتسلح هذه الغواصات بمنصات لإطلاق صواريخ "أونيكس" و"كاليبر" الروسية المجنحة، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، وفي المستقبل من المفترض أن تكون قادرة على إطلاق صواريخ Zirkon التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

المصدر: سلاح روسيا