روسيا تبدأ الإنتاج التسلسلي لمروحيات مسيرة بمواصفات مميزة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" عن انطلاق الإنتاج التسلسلي لمروحيات BAS-200 الروسية المسيرة، بعد أن أثبت فعاليتها ومواصفاتها العالية في الاختبارات.

وأورد بيان صادرعن المؤسسة بأن: "شركة مروحيات روسيا القابضة قد شرعت، بالتعاون مع "روستيخ"، في الإنتاج التسلسلي لمروحيات BAS-200 المسيرة الروسية، حيث انطلق تجميع العينات التسلسلية لهذه الطائرات في موقع الإنتاج التابع لشركة مروحيات روسيا".

وأضاف البيان أن: "طائرات BAS-200 مهمة جدا لبلدنا، ويمكنها أداء مهام مختلفة، على غرار عمليات البحث والإنقاذ ونقل البضائع ومراقبة التضاريس الطبيعية في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، كما أن هذه الطائرات قد أثبتت فعاليتها وموثوقيتها في جميع الاختبارات".

وكانت "روستيخ" قد أشارت في وقت سابق، إلى أنها أجرت اختبارات على هذه المروحيات في منطقة سالخارد، في درجات حرارة منخفضة ووسط ظروف جوية صعبة، أين أثبتت هذه الطائرات قدرتها على العمل بشكل ممتاز ودون مشاكل.

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ويمكن لمروحيات BAS-200 الروسية المسيرة، نقل حمولات تصل أوزانها إلى 50 كلغ، والتحليق بسرعة 160 كلم/سا، فضلا عن مدة طيران متواصلة تصل إلى 4 ساعات في كل مهمة، كما تستطيع بلوغ ارتفاع يصل إلى 3500 متر.

المصدر: سلاح روسيا