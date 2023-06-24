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روسيا قد تطور سفنا عسكرية حاملة للدرونات والغواصات المسيرة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا قد تطور سفنا عسكرية حاملة للدرونات والغواصات المسيرة
youtube/ Супер.Уралов
صورة تعبيرية
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أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن بعض المؤسسات في البلاد تخطط لمشاريع تطوير سفن حاملة للدرونات والغواصات المسيرة.

وحول الموضوع قال المدير العام للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، أليكسي رحمانوف: "مكاتب التصاميم التابعة لشركتنا قادرة على تطوير تصاميم للسفن الحاملة للدرونات والغواصات المسيرة، ولدينا خطط لمثل هذا النوع من المشاريع".

وأضاف:"حقيقة أن العديد من الدول تعمل حاليا على تطوير سفن وقوارب مسيرة وسفن قادرة على حمل الدرونات بات أمرا معروفا، ولكن موضوع تطوير مثل هذا النوع من السفن من قبل الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن وفي أي مكاتب التصاميم التابعة يتم العمل على هذا الأمر فهذا الشيء ما يزال سريا حتى الآن.. مكاتب التصاميم التابعة لنا قادرة على العمل على مثل هذا النوع من المشاريع، ونتائج عملها تعرض بشكل مستمر على قيادة سلاح البحرية ووزارة الدفاع الروسية".

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وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن روسيا تعمل على تطوير سفن عسكرية جديدة في إطار المشروع الحكومي 20386، وأن هذه السفن ستكون قادرة على حمل الدرونات والمروحيات.

المصدر: سلاح روسيا

 

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