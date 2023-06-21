صحيفة أمريكية: مروحية "التمساح" الروسية لا مثيل لها في العالم من حيث "القدرة على البقاء"

قالت صحيفة The Drive إن "كا – 52" ( التمساح) الروسية ربما هي المروحية الوحيدة التي استطاعت العودة إلى مطارها بدون ذيل بعد إصابتها بصاروخ "أرض – جو" الأوكراني.

وتوصلت الصحيفة إلى هذا الاستنتاج بعد مشاهدة مقطع فيديو مذهل من منطقة العملية العسكرية الخاصة حيث تحلق المروحية في الجو وذيلها مقطوع.

وتعتبر الصحيفة أن "التمساح" أصبحت أحد الأنواع من واجهة الكرملين وأسلحته المميزة الخاصة في أوكرانيا. ويعود إليها العبء الأكبر للعمل على تدمير المعدات الحربية الأوكرانية، بما في ذلك أثناء الهجوم المضاد الفاشل الأخير الذي شنته أوكرانيا على القوات الروسية. وقد نفذت "كا – 52" بضع مهام خطيرة جدا وحققت عدة ألعاب بهلوانية لا تقل خطورة.

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لكن اللعبة البهلوانية التي عرضها الفيديو المذكور ليس بمقدور أية مروحية أخرى تنفيذها. وقالت الصحيفة إن تصميم "التمساح" يتميز بمخطط ابتكره الأخصائيون في مكتب "كاموف" الروسي للتصاميم حيث تركب مروحة عموديا فوق مروحة أخرى وتغيب مروحة الذيل. لذلك فإن إصابة الذيل لا تشكل خطورة حرجة على المروحية ولا تعتبر عطبا قاتلا بالنسبة إليها. ولو لحق ضرر كهذا بأية مروحية أخرى لبدأت في الدوران غير المسيطر عليه وتحطمت في الجو قبل سقوطها على الأرض. لكن "التمساح" لم تعد إلى مطارها فحسب بل وجلبت إلى هناك ذيلها المعطوب.

وهناك ميزة أخرى تتصف بها مروحية "كا – 52" وهي منظومة فريدة لإنقاذ أفراد الطاقم تضمن هبوطهم على الأرض بمظلة في حال تعرض المروحية لإصابات خطيرة. وفي هذه الحال تنفصل المروحتان عن جسم الطائرة أوتوماتيكيا ويفتح الغطاء في قمرة القيادة، ما يسمح للطياريْن بالنزول باستخدام كرسي القفز وحتى إطلاق النيران بالرشاش في الجو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا