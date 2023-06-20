فيديو مذهل لتحليق مروحية روسية ضاربة بدون ذيل

تداول نشطاء على شبكة الإنترنت مقطع فيديو مذهلا أظهر مروحية "كا – 52" (التمساح) الروسية تحلق في منطقة العملية العسكرية الخاصة وذيلها مقطوع.

وذلك نتيجة تأثير صاروخ مضاد للجو عليها. لكنها استطاعت العودة إلى مطارها بعد تنفيذ المهمة القتالية واستعرضت بذلك قدرتها العالية على البقاء في ظروف القتال.

يذكر أن أعطابا مثل هذه غالبا ما تكون حرجة وتؤدي إلى فقدان السيطرة على المروحية في الجو وسقوطها على الأرض. لكن لقطات الفيديو أظهرت أن المروحية لم تفقد السيطرة واستمرت في التحليق إلى مطارها.

جدير بالذكر أن مروحيات "كا – 52" (التمساح) أظهرت فاعليتها العالية في العملية العسكرية الخاصة وبإمكان مروحية واحدة من هذا النوع تدمير رتل كامل من المدرعات الحربية.

يذكر أن وزن المروحية عند الإقلاع يبلغ 10800 كلغ، سرعتها القصوى 310 كلم/ساعة، مدى عملها 520 كلم على ارتفاع 3600 متر، طولها 16 مترا، قطر مروحتها 14.5 متر، طاقمها فردان. وللمروحية محركان.

المصدر: روسيسكايا غازيتا