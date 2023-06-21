روسيا.. العثور على بقايا ديناصورات بحرية في إقليم كراسنويارسك

أعلنت جامعة بطرسبورغ أن العلماء عثروا في إقليم كراسنويارسك على بقايا بليزوصورات وموساصورات وسلاحف.

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ويشير بيان الجامعة المنشور على موقعها الرسمي، إلى أن العلماء عثروا على الأسنان والفقرات وعظام أخرى للزواحف من العصر الطباشيري (قبل 100 مليون عام) خلال عمليات الحفر التي جرت أعوام 2021 و2022 في وادي نهر بياسينا.

وجاء في البيان، أن العلماء عثروا على عدد كبير من العظام العائدة للبليزوصورات التي كان طولها يصل إلى 20 مترا وكانت تعوم باستخدام أربعة زعانف مع بعض، بخلاف الزواحف المعاصرة.

ووفقا للخبراء، في شمال الشمال الغربي لبحر سيبيريا، حيث عثر العلماء على بقايا هذه الحيوانات، في العصر الطباشيري المتأخر، كان يعيش نوعان من البليزوصورات، "قصيرة الرقبة Polycotylidae والضخمة طويلة الرقبة Elasmosauridae".

المصدر: نوفوستي