تقرير مقلق حول ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا!

حذر علماء من أن الأنهار الجليدية في الهيمالايا التي توفر المياه الحيوية لما يقرب من ملياري شخص تذوب بشكل أسرع من أي وقت مضى بسبب تغير المناخ، ما يعرض المجتمعات لكوارث باهظة.

واختفت الأنهار الجليدية بنسبة 65% بشكل أسرع من عام 2011 إلى عام 2020 مقارنة بالعقد السابق، وفقا لتقرير صادر عن المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة (ICIMOD).

وقال المعد الرئيسي فيليبوس ويستر، لوكالة AFP: "مع ارتفاع درجة الحرارة، سيذوب الجليد، كان ذلك متوقعا، لكن ما هو غير متوقع ومقلق للغاية هو السرعة. وهذا يجري بشكل أسرع بكثير مما كنا نعتقد".

وقال التقرير إن الأنهار الجليدية في منطقة Hindu Kush في الهيمالايا (HKH) هي مصدر رئيسي للمياه لنحو 240 مليون شخص في المناطق الجبلية، بالإضافة إلى 1.65 مليار شخص آخرين في وديان الأنهار.

واستنادا إلى مسارات الانبعاثات الحالية، يمكن أن تفقد الأنهار الجليدية ما يصل إلى 80% من حجمها الحالي بحلول نهاية القرن، كما قال ICIMOD ومقره نيبال، وهي منظمة حكومية دولية تضم أيضا الدول الأعضاء أفغانستان وبنغلاديش وبوتان والصين والهند وميانمار وباكستان.

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وتغذي الأنهار الجليدية 10 من أهم أنظمة الأنهار في العالم، بما في ذلك نهر الغانج والإندوس والأصفر وميكونغ وإيراوادي، وتزود المليارات من الناس بشكل مباشر أو غير مباشر بالغذاء والطاقة والهواء النظيف والدخل.

وقالت إيزابيلا كوزيل، نائبة رئيس المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال: "مع اعتماد ملياري شخص في آسيا على المياه التي تحويها الأنهار الجليدية والثلوج هنا، فإن عواقب فقدان هذا الغلاف الجليدي (منطقة متجمدة) واسعة للغاية بحيث لا يمكن تصورها".

وقال التقرير الذي راجعه النظراء إنه حتى إذا اقتصر الاحترار العالمي على 1.5 إلى 2.0 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية المتفق عليها في معاهدة باريس للمناخ، فمن المتوقع أن تفقد الأنهار الجليدية ثلث إلى نصف حجمها بحلول عام 2100.

وقال ويستر "إنه يؤكد الحاجة إلى إجراءات مناخية عاجلة. وكل زيادة صغيرة سيكون لها تأثيرات هائلة ونحن حقا، نحتاج للعمل على التخفيف من حدة المناخ، هذا هو نداءنا".

وقال إن تحسين التقنيات والتصنيف السابق لصور الأقمار الصناعية عالية الدقة يعني أنه يمكن إجراء التنبؤات بدرجة جيدة من الدقة.

وارتفعت درجة حرارة العالم بمعدل 1.2 درجة مئوية تقريبا منذ منتصف القرن التاسع عشر، ما أدى إلى سلسلة من الطقس المتطرف، بما في ذلك موجات حرارة أكثر حدة، وموجات جفاف أشد، وعواصف زادت شراسة بسبب ارتفاع مستوى البحار. والأكثر تضررا هم الأشخاص الأكثر ضعفا وأفقر دول العالم.

وقالت أمينة مارجان، أخصائية سبل العيش والهجرة في ICIMOD، إن المجتمعات لا تحظى بالدعم الذي تحتاجه.

وقالت مارجان: "معظم التكيف هو استجابة المجتمعات والأسر (للأحداث المناخية). فهي غير كافية لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ. ما سيكون حاسما للغاية للمضي قدما هو توقع التغيير".

المصدر: ساينس ألرت