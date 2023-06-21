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خبير مناخ يوضح ما هي ظاهرة الليالي البيضاء

العلوم والتكنولوجيا

خبير مناخ يوضح ما هي ظاهرة الليالي البيضاء
Globallookpress imagebroker/Ferdinand Hollweck
بطرسبورغ في الليالي البيضاء
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أعلن عالم المناخ ألكسندر غانيشين، أن سبب بداية ظاهرة الليالي البيضاء في بداية الصيف، هو دوران الأرض حول محورها المائل ودورانها حول الشمس.

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ووفقا له، يمكن مشاهدة الليالي البيضاء صيفا فقط في خطوط العرض الشمالية. لأن الشمس تكون خلال فترة قصيرة دون خط الأفق، وبعدها تعود إلى الارتفاع تدريجيا.

ويقول: "تنشأ هذه الظروف حول يوم الانقلاب الصيفي. هذه هي الليالي البيضاء. وأوضح الأخصائي أنه في يوم الانقلاب الصيفي الذي يصادف 21 يونيو، عمليا لا تغرب الشمس على الإطلاق شمال 66.5 درجة".

ويشير الخبير، إلى أن الشمس قد لا تغرب نهائيا في خطوط العرض الشمالية والجنوبية ، فمثلا في خطوط العرض الأعلى من الدائرة القطبية تستمر الليالي البيضاء 2-4 أسابيع. أي قبل بداية اليوم القطبي وبعد انتهائه. أما في خطوط العرض الأخرى حيث لا وجود لليوم القطبي، يمكن أن تشاهد الليالي البيضاء في أيام الانقلاب الشمسي، ولكنها لا تكون مضيئة كما في خطوط العرض الشمالية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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