روسيا تطلق درون "الإنذار الأخير" القادر على التحليق خلال العواصف والأمطار

صمم المهندسون الروس درون FPV "أولتيماتوم" (الإنذار الأخير)، لاستخدامه في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في مختلف الظروف الجوية، بما فيها العواصف والأمطار الغزيرة.

أعلن ذلك دميتري كوزياكين مدير عام مركز التكنولوجيات غير المأهولة.

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وأوضح أن درون "أولتيماتوم" ينتمي إلى أسرة درونات FPV من طراز "جوكر"، ويمكنه العمل ليس في الطقس الممطر فحسب بل وفي الظروف الجوية الحرجة.

وأضاف: "ليست في كوكبنا رياح أو تيارات مائية وحتى شلالات يمكن أن تغيّر مسار هذا الدرون الذي يستطيع العمل حتى في طقس تخاف منه الطيور. وهذا الأمر مهم جديد، لأن العدو لا يتوقع أن يضربه الدرون في ظروف الريح الشديدة أو الأمطار الغزيرة.

فيما يتعلق بالحمولة التي يمكن أن يحملها الدرون فإن تلك المعلومات تعتبر سرية لكن الخبراء يرجحون بلوغها 3.5 كيلوغرام.

وقال دميتري كوزياكين إن المهندسين في مركزه انطلقوا عند تصميمهم للدرون من مواصفات تتطلبها العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا