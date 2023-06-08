شركة "ياندكس" تختبر سيارات تاكسي مسيّرة في أحياء موسكو السكنية

أعلنت شركة "ياندكس" الروسية عن إطلاق سيارة أجرة بدون سائق في إحدى مناطق موسكو ( ياسينيفو).

وحسبما ذكرت الشركة في بيان لها، المقصود بالأمر هو خدمة طلب السيارات التي يتحكم فيها الذكاء الاصطناعي. وتُختبر التاكسي الروبوتية في حاليا في منطقة ياسينيفو السكنية كل يوم من الساعة السابعة صباحا الغاية الساعة الواحدة ليلا. وهناك إجمالا 40 موقفا لركوب السيارات في حي ياسينيفو بموسكو يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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على سبيل المثال، يستطيع سكان المنطقة الانتقال من مدرسة " سوزفيزدييه" إلى محطة مترو الأنفاق أو من متنزه (بيتسِفسكي) إلى سوبرماركت Eurospar.

وأعادت "يانكس" إلى الأذهان أن الشركة بدأت تعمل على تكنولوجيا القيادة المسيّرة لسيارات الأجرة بدون سائق نهاية عام 2016.

ويمكن تقديم طلب خدمة الرحلة المسيّرة إلكترونيا على تطبيق Яндекс.Go.

المصدر: إر بي كا