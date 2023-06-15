الأوروبيون يعانون من أمراض إنسان نياندرتال

استنتج فريق علماء دولي، أن "مرض الفايكنغ" الذي يصيب اليدين يعود جزئيا إلى إنسان نياندرتال.

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وتشير مجلة Molecular Biology and Evolution، إلى أن الفريق الدولي يتألف من علماء من السويد وألمانيا والولايات المتحدة.

ويعرف "مرض الفايكنغ" المذكور أعلاه أيضا باسم تقلص دوبويترين، الناجم عن التنكس الليفي للنسيج الضام، حيث تنحني الأصابع، ويستحيل مدها بالكامل. وغالبا ما يصيب الخنصر والبنصر والإصبع الأوسط.

وينتشر هذا المرض بين سكان بلدان شمال أوروبا ونادرا ما يصيب السكان الذي ينحدرون من أصول إفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء استخدموا في هذه الدراسة بيانات تخص 7871 حالة و645880 مجموعة مراقبة واكتشفوا 61 نوعا مهما في الجينوم مرتبطة بمرض دوبويترون. وقد أظهرت التحاليل أن ثلاثة من هذه الأنواع تعود إلى إنسان نياندرتال.

المصدر: فيستي. رو