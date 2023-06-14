تحديد موقع "أقدم أثر بشري" معروف في العالم!

منذ أكثر من عقدين بقليل، مع بداية الألفية الجديدة، بدا أن الآثار التي خلفها أسلافنا البشريون القدامى التي يعود تاريخها إلى أكثر من 50000 عام كانت نادرة للغاية.

وتم الإبلاغ عن أربعة مواقع فقط في كل أفريقيا في ذلك الوقت، 2 من شرق إفريقيا: Laetoli في تنزانيا وKoobi Fora في كينيا؛ و2 من جنوب إفريقيا (ناهون ولانجبان). وفي الواقع، كان موقع ناهون، الذي أُبلغ عنه في عام 1966، أول موقع تتبع لأشباه البشر يتم وصفه على الإطلاق.

وفي عام 2023، كان الوضع مختلفا تماما. يبدو أن الناس لم ينظروا بجدية كافية أو لم يبحثوا في الأماكن الصحيحة. اليوم، يبلغ فقط 14 العدد الإفريقي لـhominin ichnosites المؤرخة (وهو مصطلح يشمل كلا من المسارات والآثار الأخرى) الذي يزيد عمره عن 50000 عام.

ويمكن تقسيمها بسهولة إلى مجموعة شرق إفريقية (خمسة مواقع) ومجموعة جنوب إفريقية من ساحل كيب (تسعة مواقع). وهناك 10 مواقع أخرى في أماكن أخرى من العالم بما في ذلك المملكة المتحدة وشبه الجزيرة العربية.

وبالنظر إلى أنه تم العثور على عدد قليل نسبيا من بقايا أشباه البشر على ساحل كيب، فإن الآثار التي تركها أسلافنا البشريون أثناء تحركهم حول المناظر الطبيعية القديمة هي طريقة مفيدة لتكملة وتعزيز فهمنا لأشباه البشر القدامى في إفريقيا.

وفي مقال نُشر مؤخرا في Ichnos، المجلة الدولية للأحافير الأثرية، قدّم أعمار سبعة أنواع من hominin ichnosites مؤرخة حديثا والتي حددت في السنوات الخمس الماضية على الساحل الجنوبي لجنوب إفريقيا. وتشكل هذه المواقع الآن جزءا من "مجموعة جنوب إفريقيا" المكونة من تسعة مواقع.

ووجد أن المواقع تراوحت في العمر. يعود تاريخ أحدثها إلى حوالي 71000 سنة. أقدمها، والتي يعود تاريخها إلى 153000 عام، هي واحدة من أكثر الاكتشافات الرائعة التي تم تسجيلها في هذه الدراسة: إنها أقدم أثر قدم يُنسب حتى الآن إلى جنسنا البشري، الإنسان العاقل Homo sapiens.

وتؤكد التواريخ الجديدة السجل الأثري. إلى جانب الأدلة الأخرى من المنطقة والفترة الزمنية، بما في ذلك تطوير الأدوات الحجرية المتطورة والفن والمجوهرات وحصاد المحار، فإنه يؤكد أن الساحل الجنوبي للرأس كان منطقة نجا فيها الإنسان الحديث التشريحي المبكر وتطور وازدهر.

وهناك اختلافات كبيرة بين مجموعات موقع المسار في شرق إفريقيا وجنوب إفريقيا. المواقع في شرق إفريقيا أقدم بكثير: يبلغ عمر Laetoli، الأقدم، 3.66 مليون سنة والأصغر عمره 0.7 مليون سنة.

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ولم يتم صنع المسارات بواسطة الإنسان العاقل، ولكن بواسطة الأنواع السابقة مثل australopithecines وHomo heidelbergensis وHomo erectus. وبالنسبة للجزء الأكبر، كان لابد من حفر وكشف الأسطح التي تقع عليها مسارات شرق إفريقيا.

وعلى النقيض من ذلك، فإن المواقع في جنوب إفريقيا على ساحل كيب هي أصغر بكثير. وقد نُسبت جميعها إلى الإنسان العاقل. وتميل الآثار إلى أن تكون مكشوفة بالكامل عند اكتشافها، في الصخور المعروفة باسم الإيوليانيت، وهي النسخ المثبتة من الكثبان الرملية القديمة.

لذلك لا يتم عادة النظر في التنقيب - وبسبب تعرض المواقع للعناصر والطبيعة الخشنة نسبيا لرمال الكثبان الرملية، فإنها لا يتم الحفاظ عليها عادة بشكل جيد مثل مواقع شرق إفريقيا.

كما أنها عرضة للتآكل، لذلك غالبا ما يتعين علينا العمل بسرعة لتسجيلها وتحليلها قبل أن تدمرها المحيطات والرياح.

وفي حين أن هذا يحد من إمكانية التفسير التفصيلي، إلا أنه يمكننا الاحتفاظ بالودائع المؤرخة. وهذا هو المكان الذي يأتي فيه اللمعان المحفز بصريا.

ويتمثل التحدي الرئيسي عند دراسة سجل العصر القديم - المسارات أو الأحافير أو أي نوع آخر من الرواسب القديمة - في تحديد عمر المواد.

وبدون ذلك يصعب تقييم الأهمية الأوسع لاكتشاف ما، أو تفسير التغيرات المناخية التي تخلق السجل الجيولوجي. وفي حالة Aeolianites الساحل الجنوبي للرأس، غالبا ما يتم تحفيز التألق البصري لطريقة التأريخ.

وتوضح طريقة التأريخ هذه الفترة الزمنية التي تعرضت فيها حبة الرمل لأشعة الشمس؛ بعبارة أخرى، كم من الوقت تم دفن هذا الجزء من الرواسب.

وبالنظر إلى كيفية تشكل المسارات في هذه الدراسة - انطباعات تم إجراؤها على الرمال الرطبة، متبوعة بدفنها برمل جديد - إنها طريقة جيدة حيث يمكننا أن نكون واثقين بشكل معقول من أن "ساعة" التأريخ بدأت في الوقت نفسه تقريبا الذي كان فيه المسار مخلوق.

ويعد ساحل كيب الجنوبي مكانا رائعا لتطبيق التلألؤ المحفز بصريا.

أولا، الرواسب غنية بحبيبات الكوارتز، التي تنتج الكثير من اللمعان. وثانيا، فإن أشعة الشمس الوفيرة والشواطئ الواسعة ونقل الرمال الجاهز لتكوين الكثبان الساحلية يعني إزالة أي إشارات لامعة موجودة مسبقا بالكامل قبل حدث الدفن محل الاهتمام، ما يجعل تقديرات العمر موثوقة. وقد دعمت هذه الطريقة الكثير من تأريخ الاكتشافات السابقة في المنطقة.

ويتوافق النطاق الزمني الإجمالي لنتائجنا بالنسبة إلى hominin ichnosites - حوالي 153000 إلى 71000 سنة - مع الأعمار في الدراسات التي تم الإبلاغ عنها سابقا من رواسب جيولوجية مماثلة في المنطقة.

وتم العثور على المسار الذي يبلغ عمره 153000 عام في حديقة غاردن روت الوطنية، غرب مدينة كنيسنا الساحلية على الساحل الجنوبي لكيب.

ولم يتم الانتهاء من عمل فريق البحث، ومقره في المركز الإفريقي لعلم الحفريات الساحلية بجامعة نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا. ويتوقع أن يكون المزيد من hominin ichnosites ينتظر اكتشافه على الساحل الجنوبي للكايب وفي أماكن أخرى على الساحل. ويحتاج البحث أيضا إلى أن يمتد ليشمل الودائع القديمة في المنطقة، والتي تتراوح في العمر من 400000 سنة إلى أكثر من مليوني سنة.

وبعد عقد من الآن، يُتوقع أن تكون قائمة الكائنات البشرية القديمة أطول بكثير مما هي عليه في الوقت الحالي - وأن يكون العلماء قادرين على معرفة الكثير عن أسلافنا القدامى والبيئات الطبيعية التي شغلوها.

التقرير من إعداد تشارلز هيلم، باحث مشارك من المركز الإفريقي لعلم الحفريات الساحلية، جامعة نيلسون مانديلا، وأندرو كار، محاضر أول من جامعة ليستر.

المصدر: ساينس ألرت