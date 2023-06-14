ماذا سيحصل لنا إذا ماتت الشمس أو سقطت الأرض في ثقب أسود؟

مع كل الفوضى التي تحدث هنا على الأرض، من السهل أن ننسى أننا نعيش في مجرة متقلبة مليئة بالمخاطر الهائلة.

من الصخور الفضائية التي تطير بسرعة آلاف الأميال في الساعة، إلى الثقوب السوداء التي يمكن أن تمزق كوكبنا، ومن الأفضل أحيانا عدم التفكير فيها.

لكن ماذا سيحدث بالفعل لجسم الإنسان إذا هلكنا بسبب هذه الظواهر الفلكية؟.

تحدث MailOnline إلى الخبراء لمعرفة ذلك - ومعرفة ما إذا كانت هناك أي فرصة لحدوثها بالفعل بينما لا تزال البشرية موجودة.

قبل حدوث أي منها، يمكن أن يكون الإنسان العاقل مسؤولا عن زواله - على الأرجح من خلال إنشاء ذكاء اصطناعي خطير أو انبعاث غازات الدفيئة.

ماذا لو ماتت الشمس؟

يقدر العلماء أن عمر شمسنا يبلغ 4.5 مليار سنة - حوالي منتصف العمر المتوقع الذي يبلغ 9 مليارات أو 10 مليارات سنة.

عندما تبدأ الشمس في الموت، ستتوسع لتصبح عملاقا أحمر، وتصبح كبيرة جدا بحيث تبتلع عطارد والزهرة، وربما الأرض أيضا.

وبالطبع، في غضون 4 أو 5 مليارات سنة أخرى، من المحتمل أن يكون البشر قد رحلوا لفترة طويلة، ومن المحتمل أن يتم القضاء عليهم بسبب كارثة مناخية أو اصطدام كويكب.

ومع ذلك، إذا كنا لا نزال هنا عندما تموت الشمس، فسنشعر بالآثار على الفور وسنعاني من زوال سريع.

وحتى لو نجونا بطريقة ما من البرد لبضعة أيام، فإن النباتات والمحاصيل ستموت بسبب قلة ضوء الشمس لعملية التمثيل الضوئي - وسنتضور جوعا بالتأكيد.

ماذا لو سقطت الأرض في ثقب أسود؟

ربما تكون إحدى أكثر سمات الكون رعبا هي الثقوب السوداء - مناطق الزمكان حيث تسحب الجاذبية الكثير بحيث لا يستطيع الضوء الخروج منها.

وتعمل الثقوب السوداء كمصادر مكثفة للجاذبية التي تحوم حول الغبار والغاز، وكذلك الكواكب وحتى الثقوب السوداء الأخرى.

وغالبا ما توصف بأنها "الوحوش المدمرة" لأنها تمزق النجوم، وتستهلك أي شيء يقترب كثيرا، وتحتجز الضوء.

ومع عدم قدرة الضوء على الهروب من الثقوب السوداء، سيكون للأرض فرصة ضئيلة أيضا.

وقال كزافييه كالميت، أستاذ الفيزياء في جامعة ساسكس، إن قوة الجاذبية للثقب الأسود ستصبح قوية جدا.

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وقال كالميت: "سيتم شد جسمك إلى شكل مشابه لشكل المعكرونة الطويلة حتى يتم جنيها بفعل قوة الجاذبية القوية. لا أستطيع أن أتخيل أن هذا سيكون ممتعا - سيحدث سريعا إلى حد ما، لذلك إذا كان مؤلما، فمن غير المرجح أن يستمر لفترة طويلة".

وقال الدكتور ديفيد إل كليمنتس، المحاضر البارز في قسم الفيزياء في إمبريال كوليدج لندن، "من المرجح أن تكون النهاية سريعة" إذا وقعت في ثقب أسود.

ويمكن أن يأتي من الاختناق إذا تم تجريد الغلاف الجوي، أو من عملية تسمى "السباغيتي" حيث تمد قوى المد والجزر كل شيء إلى أوتار طويلة - ربما تكون مؤلمة لفترة وجيزة.

لحسن الحظ، فإن فرص ابتلاع ثقب أسود للأرض هي "تقريبا صفر''، وفقا للدكتور كليمنتس.

وقال لـ MailOnline: "حقيقة أننا ما زلنا هنا تظهر أن هذا لم يحدث طوال تاريخ الأرض".

لذا فإن الفرص أقل من مرة واحدة على الأقل كل 4.5 مليار سنة ومن المحتمل أن تكون أقل من ذلك بكثير.

وكشف الخبراء مؤخرا أن أقرب ثقب أسود من الأرض، يسمى Gaia BH1، يبعد حوالي 1600 سنة ضوئية ويبلغ حجمه 10 أضعاف حجم شمسنا.

ماذا لو اصطدمت شمسنا بنجم آخر؟

قد لا تدرك أن مجرتنا درب التبانة في مسار تصادمي مع مجرة أخرى تسمى أندروميدا، والتي تبعد حاليا حوالي 2.5 مليون سنة ضوئية.

وتتمتع المجرتان بجاذبية قوية وستندمجان في غضون 4 مليارات سنة تقريبا لتكوين مجرة عملاقة جديدة، يشار إليها من قبل علماء الفلك باسم "Milkdromeda''.

وقال إريك بيل، أستاذ علم الفلك في جامعة ميشيغان، إن "من المحتمل جدا ألا يحدث شيء" لنا في حالة اصطدام المجرة.

ومع حدوث الاندماج، من المحتمل أن الشمس ستندفع إلى منطقة جديدة من مجرتنا، لكن الأرض وبقية النظام الشمسي لن تكون في خطر التعرض للدمار.

ومع ذلك، فإن أحد المخاطر المحتملة لاندماج المجرات هو حدوث تصادم (أو تصادم قريب) بين نجمنا ونجم آخر، على الرغم من أن هناك فرصة ضئيلة للغاية لحدوث ذلك.

وقال البروفيسور بيل لـ MailOnline: "هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن موعد حدوث [اندماج المجرات]، بعد عدة مليارات من السنين تقريبا من الآن. لكن اصطدام المجرات سيكون خطيرا فقط بسبب زيادة طفيفة في فرصة اصطدام النجوم".

وحتى الاصطدام القريب مع نجم آخر - "تمريرة قريبة" - سيؤثر على مدارنا، والذي قال البروفيسور بيل إنه سيكون "سيئا للغاية. الممر القريب يغير المدار، ويقربنا من الشمس، أو يبتعد بنا بعيدا. ويعتمد مصيرنا على كيفية تغير مدارنا بالضبط".

ماذا لو ضرب كويكب الأرض؟

اشتهر كويكب ضخم ضرب الأرض بأنه سبب انقراض الديناصورات منذ حوالي 66 مليون سنة.

واصطدم ما يسمى صخرة Chicxulub، التي يبلغ قطرها حوالي ستة أميال، في بحر ضحل في ما يعرف اليوم بشبه جزيرة يوكاتان في المكسيك.

وأطلق التصادم سحابة ضخمة من الغبار والسخام أدت إلى تغير المناخ العالمي، ما أدى إلى القضاء على 75% من جميع أنواع الحيوانات والنباتات.

ووفقا لورقة بحثية في عام 2022 من قبل جان مارك سالوتي في جامعة بوردو، فإن الكويكب الذي يبلغ طوله 60 ميلا "يقتل جميع أشكال الحياة'' إذا اصطدم بالأرض، باستثناء محتمل من الكائنات الحية المتطرفة، تلك الأشكال الحية الصغيرة التي يمكنها تحمل درجات الحرارة العالية والحموضة والإشعاع.

ومثل هذا الكويكب من شأنه أن "يحول الأرض إلى كوكب غير مضياف"، ما يتسبب في انقراض العديد من أشكال الحياة بما في ذلك الأنواع البشرية.

ولكن كلما اصطدم الكويكب الأكبر بنا، كانت النهاية على الأرجح أسرع.

وإذا اصطدم كويكب صغير بالأرض اليوم، فستكون هناك كمية هائلة من الغبار تتساقط في الغلاف الجوي والتي يمكن أن تحجب ضوء الشمس - ما يؤدي إلى تجميدنا حتى الموت.

وإذا اصطدم بالمياه، فستكون هناك زيادة في بخار الماء في الغلاف الجوي، ما سيؤدي إلى زيادة هطول الأمطار مما يؤدي إلى الانهيارات الأرضية والانهيارات الطينية.

وعلى الصعيد الإقليمي، قد تكون هناك زلازل وأعاصير وأمواج تسونامي بسبب زيادة الطاقة الحركية.

بشكل عام، يبدو أن أكثر المخاطر واقعية على البشرية هي تلك التي صنعناها نحن مثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والروبوتات القاتلة.

ووفقا لأحد الأكاديميين، هناك فرصة بنسبة 50% لقيام الذكاء الاصطناعي بالقضاء على البشرية، ويمكن أن يحدث هذا بطريقة مماثلة لقتل البشر للحيوانات المنقرضة.

المصدر: ديلي ميل