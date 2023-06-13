الحكومة الروسية: روسيا بصدد تصميم طائرة ركاب حديثة للمسافات البعيدة

تقوم روسيا بتصميم طائرة ركاب للرحلات البعيدة، ويتوقع أن يُنجز هذا المشروع قبالة أعوام 2028 - 2030.

أعلن ذلك يوم 12 يونيو نائب رئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

إقرأ المزيد

وحسب مانتوروف فإن روسيا والصين كانتا قد اتخذتا خطوات مشتركة في هذا المسار. والعمل المشترك سيستمر بعد أن يتم تحديث المشروع. وعلاوة على ذلك تعمل روسيا على إعداد الجزء من المشروع الخاص بها من طائرة الركاب البعيدة الترحال والعريضة الهيكل حيث يقوم معهد "جوكوفسكي" للبحوث العلمية بدراسة تكنولوجيات جديدة ويتنبأ بظهور تقنيات واعدة.

وقال مانتوروف، مجيبا على سؤال موجه إليه عن موعد قيام الطائرة بأول رحلة جوية لها، قال إن الحديث يدور حول فترة ما بعد عام 2030.

يذكر ان معهد "جوكوفسكي" للبحوث العلمية كان قد أعلن في وقت سابق أنه بصدد تطوير عائلة من المحركات الجوية الكهربائية والهجينة ستستخدم في طائرات الركاب والسفن الطائرة.

هذا وكانت شركة "توبوليف" الروسية، المنتجة لطائرتي "تو-160" و"تو-22" الحربيتين الاستراتيجيتين، قد أعلنت في وقت سابق أنها تنوي تصنيع طائرة ركاب صغيرة فوق صوتية مخصصة للتصدير إلى خارج البلاد.

وقالت الشركة إن مدى تحليق الطائرة قد يبلغ بضعة آلاف الكيلومترات، وقد يكون حجمها صغيرا. وسيكون بوسعها نقل 20 – 25 راكبا من رجال الأعمال الذين يرغبون في قطع مسافة لا تتعدى بضعة آلاف الكيلومترات خلال ساعتين".

وأضافت أن إمكانيات الشركة تسمح بإنتاج مثل هذه الطائرة ولو بعدد محدود من النماذج".

المصدر: نوفوستي