القوات الخاصة الروسية تستولى على درون متناهي الصغر بسعر 200.000 دولار

استولت القوات الخاصة الروسية التي تدافع عن مقاطعة بيلغورود الروسية من هجمات مجموعات المخرّبين الأوكرانيين الذين يتسللون إلى الأراضي الروسية على غنيمة فائقة التقنية.

وهي كناية عن مسيرة Black Hornet المتناهية الصغرعلى هيئة مروحية.

وأفادت قناة تليغرام" ستارشي إيدي" الروسية بأن أفراد مجموعة من القوات الخاصة الروسية عثروا على كمين تابع لوحدة "كراكن" الأوكرانية حيث اكتشفوا الدرون المذكور. وقد تم تسليم الدرون إلى الجهات الروسية المختصة لدراسته. ومن غير المستبعد أن تستفيد الصناعة العسكرية الإلكترونية الروسية منه لتطوير مسيّراتها.

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يذكر أن أصغر مسيّرة عسكرية في العالم من طراز PD-100 Black Hornet تم تصميمها في شركة Prox Dynamics بطلب من الجيش البريطاني. وبدأ إنتاجها صناعيا بالجملة عام 2012. وتزن المسيّرة بطول 10 سنتيمترات 18 غراما، ويتم إطلاقها من اليد مباشرة.

وبمقدورها البقاء في الجو لمدة 25 دقيقة، وهي تبتعد عن مشغّلها إلى مسافة كيلومتر واحد. وتم تزويدها بكاميرات فائقة الدقة تعمل ليلا ونهارا.

جدير بالذكر أن الاستخبارات البريطانية استخدمت مسيّرة Black Hornet في أفغانستان لاستطلاع مواقع المجاهدين الأفغان. وكانت وسائل الإعلام قد أفادت عام 2022 باستخدام مثل هذه المسيّرات الغالية الثمن (200.000) دولار في أوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا