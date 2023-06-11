الهند تختبر طوربيدات جديدة مصنعة محليا

أعلن سلاح البحرية الهندي أنه نجح مؤخرا في اختبار طوربيد بحري جديد تم تطويره بخبرات محلية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لسلاح البحرية الهندي: "نجحت البحرية الهندية خلال الاختبارات التي أجريت مؤخرا في إصابة هدف تحت الماء بطوربيد ثقيل من عيار 533 ملم تم تطويره في الهند، وهذا إنجاز تاريخي يشير إلى الإمكانات الدفاعية المتزايدة للهند، ويؤكد على أهمية التعاون المثمر بين البحرية الوطنية ومنظمة البحث والتطوير الدفاعية (DRDO)".

ومن جهته أشار موقع Navy Recognition إلى أن سلاح البحرية الهندي لم يذكر أيه تفاصيل إضافية عن الاختبارات المذكورة، أو عن موقعها، أو عن نوع الهدف ومواصفات الطوربيد الجديد، لكن المعلومات المتوفرة تشيرإلى أن البحرية الهندية ستواصل التعاون مع (DRDO) لتحسين أداء وموثوقية الطوربيد المذكور.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهند تطور طوربيدات جديدة لتستخدمها مع غواصات kalvari التي يعمل في جيشها 4 منها حاليا، والتي تتسلح بطوربيدات SUT 266 .

المصدر: سلاح روسيا