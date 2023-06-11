 
مباشر

الهند تختبر طوربيدات جديدة مصنعة محليا

العلوم والتكنولوجيا

الهند تختبر طوربيدات جديدة مصنعة محليا
youtube/Republic World
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vgka

أعلن سلاح البحرية الهندي أنه نجح مؤخرا في اختبار طوربيد بحري جديد تم تطويره بخبرات محلية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لسلاح البحرية الهندي: "نجحت البحرية الهندية خلال الاختبارات التي أجريت مؤخرا في إصابة هدف تحت الماء بطوربيد ثقيل من عيار 533 ملم تم تطويره في الهند، وهذا إنجاز تاريخي يشير إلى الإمكانات الدفاعية المتزايدة للهند، ويؤكد على أهمية التعاون المثمر بين البحرية الوطنية ومنظمة البحث والتطوير الدفاعية (DRDO)".

ومن جهته أشار موقع Navy Recognition إلى أن سلاح البحرية الهندي لم يذكر أيه تفاصيل إضافية عن الاختبارات المذكورة، أو عن موقعها، أو عن نوع الهدف ومواصفات الطوربيد الجديد، لكن المعلومات المتوفرة تشيرإلى أن البحرية الهندية ستواصل التعاون مع (DRDO) لتحسين أداء وموثوقية الطوربيد المذكور.

إقرأ المزيد
الهند تطور جيلا جديدا من الغواصات المسيّرة
الهند تطور جيلا جديدا من الغواصات المسيّرة

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهند تطور طوربيدات جديدة لتستخدمها مع غواصات kalvari  التي يعمل في جيشها 4 منها حاليا، والتي تتسلح بطوربيدات SUT 266 .

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا