الهند تطور جيلا جديدا من الغواصات المسيّرة

أعلن موقع Naval New أن وزارة الدفاع الهندية تعمل على مشروع جديد لتطوير غواصات مسيرة كبيرة متعددة المهام.

وجاء في منشور على الموقع: "بدأت وزارة الدفاع الهندية مشروعا لتصميم وتطوير غواصات XLUUV المسيرة الكبيرة المتعددة المهام، وسلاح البحرية الهندي مهتم بالحصول على 12 غواصة جديدة من هذا النوع بعد أن تجتاز هذه الغواصات الاختبارات المطلوبة".

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الإدارة العسكرية الهندية فإن "كل غواصة من غواصات XLUUV سيصل طولها إلى 50 مترا، وعرضها نحو5 أمتار، ووزنها 300 طن".

وأشار بيان صادر عن وزارة الدفاع الهندية إلى "أن غواصات XLUUV المحلية الصنع صممت لتكون متعددة الأغراض، وتقوم بمهام الاستطلاع، ومهام الكشف ومحاربة السفن والغواصات المعادية، وكذلك مهمات مكافحة الألغام البحرية".

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ومن المفترض أن تكون الغواصات الجديدة قادرة على حمل 10 أطنان من الأسلحة المتنوعة، وهناك إمكانية لتجهيزها بمنصتين لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، كما ستجهز بتقنيات تجعلها قادرة على الاتصال بالأقمار الصناعية والسفن والغواصات والقواعد البحرية، وستجهز بأنظمة سونار متطورة، وكاميرات كهروضوئية وكاميرات تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، كما سيكون بإمكانها الحركة تحت الماء بسرعة 8 عقد بحرية.

المصدر: سلاح روسيا