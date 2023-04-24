روسيا تصدّر عربات "تايفون" المدرّعة لدول أجنبية!

أعلنت شركة Rosoboronexport التابعة لـ"روستيخ" الروسية أنها بدأت بالترويج لعربات "Typhoon-K" العسكرية المدرعة الجديدة في الأسواق الخارجية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "بدأت Rosoboronexport بالترويج لعربات K-53949 (Typhoon-K) لبيعها في أسواق خارج روسيا، النسخ التصديرية من هذه العربات ستصنع من مكونات روسية بالكامل".

ومن جانبه قال المدير العام للشركة، ألكسندر ميخييف: "لقد أثبتت هذه العربات أنها وسيلة موثوقة لنقل الأفراد من خلال عملها في الجيش الروسي، وأكدت كفاءتها العالية خلال الأعمال القتالية في الظروف الحقيقية، لذا حصلت على تقييمات إيجابية من قبل شركائنا، هذه المركبات تحظى بشعبية كبيرة في دول الشرق الأوسط وفي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي بعض بلدان اتحاد رابطة الدول المستقلة، استعمال المكونات الروسية في صناعة هذه المدرعات يمنحنا استقلالا ويوفر لعملائنا الثقة في الحصول على خدمات ما بعد البيع، ويوفر إمكانية تحديث وتطوير هذه الآليات في أي وقت".

وتتميز مدرعات Typhoon-K بالقدرة العالية على المناورة واجتياز أصعب التضاريس، فضلا عن الحماية العالية التي توفرها لطاقمها وللعسكرين الذين تنقلهم، ويمكنها اجتياز عقبات بارتفاع 1.5 م تقريبا على الطرق الوعرة، كما أن محركاتها الجديدة التي تعمل بالديزل والتي جاءت بعزم 350 حصانا تمكنها من الحركة بسرعة 100 كلم/سا.

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وحصلت جميع عربات Typhoon-K على أنظمة توجيه وقيادة متطورة، وأنظمة لتعديل ضغط الهواء في العجلات، كما جهّزت بأنظمة مراقبة بالفيديو لكامل محيطها، ومنظومات قتالية يمكن التحكم بها عن بعد، ويمكن تجهيزها بأسلحة متنوعة وفقا لرغبات العميل.

المصدر: سلاح روسيا