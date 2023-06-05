الصين..اكتشاف انقاض مستوطنة كانت قائمة قبل اكثر من 3000 عام

وفقا لعالم الآثار هيبي وي شوغوانغ كان تخطيط المستوطنة عقلانيا ويمكن أن تساعدنا منظومة التدفئة على تكوين فكرة عن المناخ في شمال الصين في تلك الفترة.

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وتشير وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، إلى أن علماء الآثار عثروا على أنقاض هذه المستوطنة التي كانت قائمة قبل أكثر من 3000 عام، في منطقة قرية تشاوياو الحالية الواقعة بالقرب من مدينة Wuan في مقاطعة Hebei بشمال الصين. تبلغ مساحة المستوطنة نحو 220 ألف متر مربع.وأنشئت في منتصف فترة شانغ (1600-1046 قبل الميلاد).

واكتشف العلماء وجود طرق وأفران صناعة الفخار وقنوات المياه وأنقاض المنازل. كما عثروا على أواني فخارية ومشابك للشعر، وقطع من قوقعة السلحفاة كانت تستخدم للعرافة. وأثبت العلماء أن في كل منزل منظومة تدفئة، تذكر بالمواقد الصينية التقليدية (كان).

ووفقا لهيبي وي شوغوانغ رئيس قسم البحوث الأثرية لسلالتي شانغ وتشو في معهد الآثار الثقافية والآثار في مقاطعة Hebei، يمكن أن تكون المستوطنة مركزا لقبيلة أو مملكة قديمة.

المصدر: تاس