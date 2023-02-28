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الصين.. اكتشاف قطع سيراميك أثرية ثلاثية الألوان

العلوم والتكنولوجيا

الصين.. اكتشاف قطع سيراميك أثرية ثلاثية الألوان
Globallookpress
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء الآثار الصينيون خلال عمليات الحفر الجارية في مقبرة قديمة بمنطقة جينان 50 قطعة سيراميك ثلاثي الألوان.



يذكر ان علماء الآثار اكتشفوا عام 2021 اكثر من 240 مقبرة في هذه المنطقة يمتد تاريخها من العصر الحجري الحديث إلى سلالة تشينغ (1644-1911 ).

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و تشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء، إلى أن علماء الآثار عثروا خلال عمليات الحفر الجارية في ضواحي مدينة جينان الواقعة بمقاطعة شاندون الشرقية، في مقبرة على أكثر من 50 قطعة أثرية من السيراميك الثلاثي الألوان عمرها حوالي 1300 عام

ووفقا للنقوش على القبر الذي عثر فيه على هذه القطع الأثرية المختلفة الأشكال وبينها فارس وخيول وإبل وعربات، يعود القبر الأثري إلى السنة الثالثة من حكم كايوا (أعوام 713 -741 ) من سلالة تانغ التي حكمت أعوام (618-907) والتي تعتبر العصر الذهبي في تاريخ الصين.

ووفقا لرئيس فريق البحث هي لي من معهد جينان للآثار ، لم يعثر العلماء سابقا على سيراميك ثلاثي الألوان يعود لفترة حكم أسرة تانغ في مقاطعة شاندونغ بهذه الكمية. كما تم العثور على 20 قطعة من الخزف الأبيض في القبر ، ما يمنح المتخصصين مادة جديدة لدراسة تطور صناعة الفخار خلال عهد أسرة تانغ.

المصدر: تاس

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