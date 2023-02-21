الصين.. العثور على مرحاض عمره 2400 عام (صور)

عثر علماء الآثار في الصين على مرحاض من المحتمل أن يكون أحد أقدم المراحيض التي تم اكتشافها على الإطلاق.

وتم اكتشاف أجزاء مكسورة من المرحاض، بما في ذلك أنبوب منحني، في موقع يوييانغ الأثري بمدينة شيان في مقاطعة شنشي الصيف الماضي، وتم تجميعها معا لعدة أشهر قبل أن يكشف الباحثون عن التفاصيل يوم الأربعاء الماضي.

ووسط أنقاض قصر في مدينة يويانغ القديمة، فوجئ الباحثون من معهد علم الآثار في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية بهذا الاكتشاف، ويعتقد أن المرحاض استخدمه تشين شياوجونغ (381-338 قبل الميلاد) أو والده تشين شيانجونغ (424-362 قبل الميلاد) من مملكة تشين خلال الحرب.

وقال ليو روي، الباحث في معهد علم الآثار في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، والذي كان جزءا من فريق التنقيب: "إنه المرحاض الأول والوحيد الذي يتم اكتشافه في الصين. لقد فوجئ الجميع في الموقع، ثم انفجرنا جميعا بالضحك".

وأشار الباحث إلى أنه تم وضع وعاء المرحاض بالداخل، مع وجود أنبوب يؤدي إلى حفرة في الهواء الطلق، مضيفا أن الخدم ربما كانوا يسكبون الماء في المرحاض في كل مرة يتم استخدامه فيها.

وقال ليو إن النصف العلوي من المرحاض لم يتم العثور عليه أثناء التنقيب، وبالتالي لا يمكن للخبراء تأكيد ما إذا كان مستخدموه يجلسون فوقه.

ومع ذلك، بناء على السجلات السابقة حول المراحيض، مثل المنحوتات الحجرية على مقابر أعضاء الملك خلال عهد أسرة هان الغربية (206 قبل الميلاد - 24 بعد الميلاد)، فمن المحتمل أنهم جلسوا فوقها.

وأوضح ليو أن "المرحاض المتدفق هو دليل ملموس على الأهمية التي يوليها الصينيون القدماء للصرف الصحي"، مضيفا أن هناك سجلات قليلة للمراحيض الداخلية في العصور القديمة.

ويقوم الخبراء بتحليل التربة في الداخل، على أمل العثور على آثار للبراز البشري والتعرف على عادات الأكل لديهم. وحتى الآن، لم تسفر عينات التربة إلا عن آثار من الأسمدة التي استخدمها المزارعون خلال عهد أسرة هان.

وقبل اكتشاف هذا المرحاض، كان يعتقد أن جون هارينغتون قد اخترع أول مرحاض يدوي للملكة إليزابيث الأولى في القرن السادس عشر.

وكانت يوييانغ عاصمة مملكة تشين منذ حوالي 35 عاما، وأيضا العاصمة الأولى لأسرة هان، حيث تم خلالها هدم القصور لإفساح المجال للأراضي الزراعية.

المصدر: China Daily