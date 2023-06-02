"روساتوم" تأمل بإنتاج المحطات الكهروذرية الصغيرة بدءا من 2032

قال الخبير دينيس كوليكوف، إن الصناعة النووية الروسية، تتوقع بدء الإنتاج التجاري لمحطات الطاقة النووية الصغيرة بقوة 10 ميغاوات بمفاعلات "شيلف-إم" اعتبارا من عام 2032.

وأضاف كوليكوف، الذي يشغل منصب كبير مصممي مفاعلات المحطات الذرية قليلة القوة في معهد تقنيات الطاقة (نيكي): "في العام المقبل سننجز التصميم التقني للمفاعلات والمعدات الرئيسية بوحدة الطاقة".

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وأشار إلى أن الاستثمار الصناعي لأول محطة على قاعدة مفاعلات "شيلف-إم" يجب أن يبدأ في عام 2030. وبعد ذلك ومع حلول عام 2032 سيبدأ تشغيل واستثمار مفاعلات أخرى من هذا النوع.

ووفقا له، سيتم بناء أول محطة من هذا النوع مجهزة بمفاعل "شيلف-إم"، قرب منجم للذهب في جمهورية ياقوتيا.

ونوه بأن الهدف الرئيسي من استثمار هذا النوع من المحطات الصغيرة، هو توفير الطاقة الكهربائية والتدفئة للمناطق البعيدة.

يبلغ طول "شيلف-إم"، 11 مترا وقطره ثمانية أمتار، ويبلغ وزن وحدة الطاقة المعدة بالكامل مع المفاعل وقاعدته 370 طنا. وتصل مدة خدمة هذه المفاعلات إلى 60 عاما.

المصدر: نوفوستي