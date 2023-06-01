إندونيسيا تعتزم بدء مشروع بناء محطات كهروذرية عائمة مع روسيا

قال إيجو سهريال مستشار وزير الطاقة الإندونيسي، إن بلاده مستعدة للبدء في التنفيذ المشترك لمحطات الطاقة النووية العائمة مع روسيا- الخطوة الأولى للتعاون لاحقا في بناء محطات كهروذرية.

وأضاف وزير الطاقة الإندونيسي: "تود إندونيسيا التعاون مع روسيا في المجال النووي. يجب أن يبدأ هذا التعاون بمحطات طاقة ذرية متنقلة صغيرة".

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وأشار سهاريل إلى أن إندونيسيا "مهتمة أيضا على المدى الطويل ببناء محطة طاقة نووية كاملة، لكن قبل ذلك يجب العمل مع روسيا لإقناع الناس بأن هذا المشروع آمن. أنا شخصيا أعتقد أن التكنولوجيا الروسية في هذا المجال جيدة- وقامت روسيا بالفعل بتحسينها وتأكدت من أن محطات الطاقة النووية الروسية آمنة".

وذكر الوزير، أن إندونيسيا تتخذ بالفعل خطوات في هذا الاتجاه، وتجري تغييرات على المستوى التشريعي.

في صيف عام 2022، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو التعاون في العمل على مشروع نووي في إندونيسيا.

وفي أكتوبر 2022، أعلنت السفيرة الروسية لدى إندونيسيا ليودميلا فوروبييفا أن روسيا الاتحادية مستعدة لبناء محطة كهروذرية في العاصمة الجديدة لإندونيسيا، مدينة نوسانتارا. وأضافت السفيرة أن روسيا تمتلك أيضا، تكنولوجيات بناء محطات كهروذرية عائمة يتم ربطها بسفن كبيرة لتجرها إلى أي مكان، مما يجعلها مطلوبة جدا في حالة الكوارث الطبيعية. في يناير 2023، أشار السفير الإندونيسي في موسكو خوسيه تافاري إلى أن مشروع محطة الطاقة النووية العائمة الذي اقترحته روساتوم مناسب لإندونيسيا.

المصدر: نوفوستي