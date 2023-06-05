الاستمرار في تحديث أول فرقاطة شبحية روسية

حسب ما أفادت به وكالة "نوفوستي" الروسية سيتم عما قريب إدخال تعديلات في مشروع أول فرقاطة شبحية روسية أطلقت عليها تسمية "مركوري".

وأشارت الوكالة إلى أن مصممي الفرقاطة قد وجدوا حلولا تكنولوجية ابتكارية جديدة ستستخدم في أثناء الإنتاج الصناعي للفرقاطة.

إقرأ المزيد

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع لها إن مشروع 20386 للفرقاطات الشبحية لم يغلق بعد ويستمر الآن العمل على تحديثه. لذلك يتم تأجيل موعد الاعلان عن جاهزية الفرقاطة "مركوري" إلى عام 2024 ، مع العلم أنها ستكون سفينة رائدة في أسرة الفرقاطات الشبحية من مشروع 20386 ولا مثيل لها في البحرية الروسية.

يذكر أن الفرقاطة الجديدة بدأ بناؤها في مصنع "سييفرنايا فيرف" لصنع السفن لتكون أول سفينة روسية تم تصنيعها باستخدام تكنولوجيا "ستِلز" للتخفي عن الرادارات. لكن نموذجا تجريبيا استخدم بعض العناصر فقط لتكنولوجيا التخفي عن الرادارات. بينما ستكون الفرقاطة الشبحية الأولى مبنية تماما على أساس تلك التكنولوجيا الحديثة.

جدير بالذكر أن إزاحة الفرقاطة وطولها 109 أمتار بلغت 3400 طن، وسرعتها القصوى 30 عقدة بحرية، ومدى عملها 5000 ميل بحري. وفي ما يتعلق بأسلحتها فإن نوعيتها لا تزال سرية.

المصدر: نوفوستي