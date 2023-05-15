الصين تسلّم باكستان سفنا حربية متطورة

أعلن موقع Naval News أن الصين سلّمت باكستان مؤخرا سفينيتن حربيتين متطورتين من فئة Type-054A/P.

وجاء في منشور على الموقع "يوم الأربعاء 10 مايو الجاري شهد حوض بناء السفن Hudong Zhonghua Shipyard في شنغهاي احتفالية خاصة لتسليم باكستان فرقاطتين حربيتين جديدتين من فئة Type-054A/P تم تصنيعهما في الصين، وحضر الاحتفالية عدد من الشخصيات العسكرية من من البلدين".

وخلال الاحتفالية قال رئيس أركان سلاح البحرية الباكستاني:"تكليف الفرقاطتين يفتح صفحة جديدة في مجال التعاون والصداقة بين الصين وباكستان والتي تقوم على مبادئ الثقة والاحترام والدعم المتبادل.. بدعم نشط من جمهورية الصين الشعبية اتخذت البحرية الباكستانية خطوات مهمة لتعزيز استعدادها القتالي وقدرتها، انتهاء مشروع فرقاطات Type-054A/P يعد خطوة مهمة نحو تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

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وكانت باكستان كانت قد وقعت مع الصين عام 2017 عقودا للحصول على سفينتين عسكريتين من نوع Type-054A، وعام 2018 وقعت عقودا إضافية للحصول على زوج آخر من هذه السفن.

وأشار سلاح البحرية الباكستاني في وقت سابق إلى أن فرقاطات Type- 054A المتعددة الأغراض مجهزة بأحدث الوسائل لمكافحة التهديدات الجوية والبرية والبحرية المعادية، وستكون أكثر السفن الموجودة في جيش البلاد تقدما من الناحية التقنية والقتالية.

المصدر: سلاح روسيا