روسيا تطور جيلا جديدا من القوارب السريعة المتعددة الاستخدامات

أعلن مصنع "Vympel" الروسي أنه يعمل على تطوير جيل جديد من القوارب السريعة المتعددة الاستخدامات.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع "يعمل مصنع Vympel على تطوير دفعة جديدة من القوارب السريعة المتعددة الاستخدامات بطلب من وزارة الطوارئ الروسية".

وأضاف البيان "تم حتى الآن تجميع 15 هيكل أساسي مصنوع من سبائك الألومينيوم والمغنيزيوم في إطار المشروع MS 001، وتجري عملية تجميع أسطح هذه القوارب من مواد مركبة خاصة، كما يتم تصنيع أقسام لهذه القوارب تدخل في تركيبها ألياف الزجاج، وقريبا ستبدأ عملية تجميع هذه القوارب وتجهيزها بالمعدات الكهربائية ومعدات الملاحة.. بعد انتهاء تجميع واختبار القارب الأول سنباشر فورا بعملية تصنيع 44 قارب من هذا النوع".

الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن

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وتبعا للعقود المبرمة بين المصنع ووزارة الطوارئ الروسية فإن Vympel سيقوم بتصنيع 55 قارب من قوارب " MS 001" وسيسلمها للوزارة قبل نهاية عام 2023، وسيتراوح طول هذه القوارب ما بين 6-10 أمتار، وستستخدم في عمليات الإنقاذ والاستطلاع ومهمات الدوريات.

المصدر: سلاح روسيا