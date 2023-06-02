روسيا تكشف عن مسيّرة استطلاعية لا تتعرض لتأثير وسائل الحرب الإلكترونية

ابتكر الأخصائيون في مركز التكنولوجيات المسيّرة وغير المأهولة في شبه جزيرة ساخالين درون "ليوتيك" المصنوع على هيئة مروحية مسيّرة.

والدرون هذا يستخدم لأغراض الاستطلاع ونقل الذخائر. وتكمن خاصيته المميزة الرئيسية في قدرته على الخروج السريع من منطقة تأثير وسائل الحرب الإلكترونية.

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أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر لها في المركز، مشيرة إلى أن منطقة العملية العسكرية الخاصة تعمل فيها مختلف المسيّرات. وعلى سبيل المثال فإن بعض المسيّرات الصينية تهبط على الأرض في حال انقطاع الاتصال بالأقمار الصناعية أو تفريغ البطاريات.

أما درون "ليوتيك" فمع دخوله منطقة مسؤولية وسائل الحرب الإلكترونية يزيد من السرعة ليحقق مناورة مسماة "قفزة إلى جانب صدفي" للخروج من منطقة الحرب الإلكترونية. وبعد إكماله لتلك المناورة يفهم الأخصائيون أن من الضروري تفادي تلك المنطقة أو إصابة محطة الحرب الإلكترونية.

وقد أُخضع أول نموذج من الدرون لاختبارات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ثم أدخلت تعديلات في تصميمه حيث ازدادت حمولته ووقت بقائه في الجو. وصار بمقدوره أن يبقى في الجو لمدة 60 دقيقة ويحمل 1200 غرام من الذخائر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا