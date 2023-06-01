علماء روس يبتكرون ضمادات للجروح أساسها الغرافين

ابتكر خبراء معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجا ومختبر الجسيمات المتسارعة في الجامعة الوطنية للبحوث مادة جديدة لتضميد الجروح أساسها ألياف مركبة من الغرافين ودقائق السليكيا النانوية.





وتشير إليزافيتا كودان الخبيرة في الهندسة الطبية الحيوية، إلى الحصول بفضل هذه الإضافات على مادة متجانسة تضمن توزيع الدواء بالتساوي في الضمادة.

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وتقول: "لقد أكدنا تجريبيا أن الألياف المركبة غير سامة للإنسان وتوفر نشاطا ثابتا مضادا لبكتيريا المكورات العنقودية الذهبية. وعندما تتحول إلى هيدروجيل، تحسن عملية توزيع الدواء".

ووفقا للخبراء، سيؤدي استخدام هذه الضمادات في المستشفيات إلى بقاء المرضى أثناء العمليات الجراحية على قيد الحياة وكذلك تجنب المضاعفات في فترة ما بعد العملية الجراحية.

وقد أظهرت نتائج اختبارها في المختبر فعالية عالية، وسوف تحصل على براءة اختراع ومن ثم يبدأ إنتاجها بالتسلسل.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"