روسيا..ابتكار "لصقة قلبية" لمراقبة عمل القلب

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة ستشينوف الطبية أن علماء الجامعة ابتكروا جهازا حيويا مرنا هو "لصقة قلبية" تتابع عمل القلب عن بعد، ستساعد الأطباء على وصف العلاج الملائم في الوقت المناسب

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وجاء في بيان المكتب "يجري العمل على ابتكار "لصقة قلبية" في المركز العلمي بجامعة ستشينوف (التصميم الحيوي الرقمي والصحة الشخصية) يهدف إلى حل المشكلات المتعددة في مختلف التخصصات الطبية، لكي تكون جميع التقنيات الحديثة متاحة للجميع".



وسوف يقوم هذا الجهاز بتحليل مستوى النشاط البدني للشخص خلال العمل والراحة وممارسة الرياضة ويرصد التغيرات في وضعية الجسم. وبمساعدة الهاتف المحمول سيرسل جميع هذه المعلومات إلى الخوادم .

.ويمكن لطبيب القلب التعرف على ذلك باستخدام أي جهاز، وتحليل المعلومات الخاصة بعمل القلب وتطورها وتحديد استجابة الجسم للحمولة والأدوية وعلى ضوء ذلك تعديل الجرعة وإرسال التوصيات اللازمة إلى المريض عبر الهاتف المحمول.

و "لصقة القلب" لا تسبب أي ازعاج للمريض لأنها صغيرة ومرنة ولا سلكية ومقاومة للماء.بحسب المكتب الإعلامي.

المصدر: نوفوستي