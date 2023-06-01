الصينيون يسجلون رقماً قياسياً في مجال الاتصال الكمومي البعيد المدى

سجل العلماء الصينيون رقما قياسيا في مجال الاتصالات الكمومية البعيدة المدى.

وأقاموا اتصالات آمنة باستخدام تكنولوجيات توزيع المفاتيح الكمومية الفائقة السرعة عبر الألياف الضوئية بطول 1002 كيلومتر. وقال الباحثون في الجامعة العلمية التقنية إنه تم إرسال بيانات عبر هذه المسافة بسرعة 0.0034 بت في الثانية.

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وقد نشر العلماء الصينيون نتائج إنجازاتهم في سلسلة من المقالات في مجلة Physical Review Letters . أفادت بذلك وكالة "شينخوا" الصينية الثلاثاء 30 مايو.

يذكر أن المدى الأقصى المسجل لنقل المعلومات باستخدام تقنية الاتصالات هذه كان سابقا 830 كيلومترا. وفي الأعوام الأخيرة الماضية اقتربت أنظمة الاتصالات الكلاسيكية القائمة على الإلكترونيات التقليدية من حدود قدراتها. لذلك صار العلماء في جميع أنحاء العالم يعملون على تطوير أجهزة قائمة على مبادئ فيزيائية بديلة. ويعد علم الفوتونات أحد المجالات الواعدة، وهو يدرس طرق توليد ونقل ومعالجة الإشارات باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية في النطاق البصري.

وتوسع الآن نطاق استخدام الضوئيات إلى حد بعيد ويشمل أنظمة توليد ونقل ومعالجة إشارات موجات التردد العالي الفائقة الاتساع (الضوئيات الراديوية)، فضلا عن الأنظمة الكمومية لنقل البيانات ومعالجتها (الضوئيات الكمومية).

المصدر: تاس