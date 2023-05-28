روسيا.. تطوير منظومة للبحث عن الانتحال بمئة لغة

حصلت منظومة مكافحة الانتحال على إمكانيات جديدة، حيث أصبحت قادرة على اكتشاف التطابق النصي في الأوراق العلمية والأعمال الأدبية والوثائق بمئة لغة من لغات العالم.





ويشير المكتب الإعلامي للمبادرة التكنولوجية الوطنية، إلى أن "الوظائف الجديدة لمنظومة مكافحة الإنتحال ستبحث عن تطابق النصوص في الدراسات العلمية والنصوص الأدبية والوثائق الرسمية المكتوبة بأي لغة من لغات العالم، وحاليا أعلن عن 100 لغة".

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ويذكر أن خوارزمية البحث المستعارة المحدثة لمنظومة "ضد الانتحال" يمكنها التحقق من النص والحمل على المعنى الدلالي، دون الرجوع إلى لغة المستند. وبمساعدة تقنيات التحليل العصبي والذكاء الاصطناعي تحدد المنظومة وتحلل هيكل المستند وتعطي تعليقا توضيحيا وتسلط الضوء على التعريف اللغوي والاصطلاحي (الببليوغرافيا).

ووفقا للمكتب الإعلامي، أصبحت منظومة مكافحة الانتحال بعد إضافة الوظائف الجديدة مطلوبة جدا في الجامعات ومعاهد البحث ودور النشر الكبيرة في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة.

ويشير المكتب، إلى أن لهذه المنظومة قيمة تجارية ويمكن عرضها في أسواق الهند وتركيا والبلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط ودول أمريكا اللاتينية لأنها تزيل القيود اللغوية.

المصدر: تاس