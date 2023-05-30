شركة ريشيتوف الروسية تصمم قمرا صناعيا جميع مكوناته محلية الصنع

أعلنت شركة ريشيتوف الروسية التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" لنظم معلومات الأقمار الصناعية عن تصميمها قمرا صناعيا للاتصالات جميع مكوناته واجهزته محلية الصنع.



وتشير الشركة في بيانها إلى أن خبراء الشركة صمموا أول قمر صناعي روسي للاتصالات "Express-AMU4" جميع مكوناته محلية الصنع.

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وجاء في بيان الشركة: "أكملت شركة Reshetnevskaya تصميم القمر الصناعي Express-AMU4 للاتصالات والبث. والآن يجري العمل على إعداد وثائق تصميمه".

وتشير الشركة إلى أن هذا القمر الصناعي سيتم إنتاجه على قاعدة منصة مؤهلة من الفئة المتوسطة هي "Express-1000"، مع إجراء التغييرات المتعلقة باستبدال المكونات المستوردة بأخرى محلية الصنع. كما سيتم تحديد الحمولة أيضا".

وتجدر الإشارة إلى أن القمر الصناعي Express-AMU4 مخصص للاتصالات والبث التلفزيوني.

ويقول أليكسي فولين مدير عام الشركة، سيكون هذا القمر أول قمر صناعي روسي جميع مكوناته وأجهزته محلية الصنع.

ويشير فولين إلى أنه كان من المفترض في البداية أن تقوم الشركة الفرنسية الإيطالية Thales Alenia Space بتنفيذ العمل ولكنها أضطرت "ليس بمحض إرادتها" للتخلي عن المشروع.

المصدر: نوفوستي