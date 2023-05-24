روسيا تصنع أقمارا صناعية تجريبية من جيل جديد

أعلنت شركة "لافوشكين" التابعة لـ "روس كوسموس" الروسية عن خطة لتطوير عدة أقمار صناعية تجريبية جديدة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة: "هذا العام تخطط شركة لافوتشكين لتصنيع 3 أقمار صناعية تجريبية بالتعاون مع بعض المؤسسات التعليمية الروسية".

وأضاف البيان: "في إطار التعاون مع معهد موسكو للطيران ستقوم شركتنا بتطوير عدة أقمار صناعية اختبارية لتحسين مهارات خبرائها بهدف استحداث خط لإنتاج جيل جديد من الأقمار الصناعية الصغيرة الجديدة".

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وأشار البيان إلى أن مدير معهد موسكو للطيران ميخائيل بوغوسيان قام مع وفد من المعهد بزيارة للشركة وتعرف على الورشة التي سيتم فيها تجميع الأقمار الجديدة وعلى محطات التحكم والاختبار وعلى المتحف التقني الموجود فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "لافوتشكين" الروسية تعمل على عدة مشاريع لتطوير أقمار صناعية جديدة متعددة الاستخدامات، منها قمر سيستخدم لدراسة المجال المغناطيسي للأرض، كما تطور جيلا جديدا من الأقمار الصناعية لمراقبة مناخ القطب الشمالي.

المصدر: فيستي