عالمة روسية تعثر على نوع جديد من الحشرات في أقصى شرق روسيا

اكتشفت عالمة الأحياء المائية ناديجدا يافورسكايا نوعا جديدا من الحشرات في إقليم خاباروفسك بأقصى شرق روسيا.

ولم تكن تعتقد العالمة أثناء دراستها للأحواض المائية أنها ستلتقي بمخلوق جديد.

فقد تم اكتشاف نوع غير عادي من الحشرات في إقليم خاباروفسك. وتحقق هذا الاكتشاف الأحيائي بفضل جهود بذلتها د. ناديجدا يافورسكايا، الموظفة في مؤسسة "محمية منطقة نهر آمور ". وسُمي المخلوق على اسم العالمة التي اكتشفته في المياه العذبة. والآن تم تسجيل الحشرة رسميا باسم Capnia yavourskayae.

وينتمي هذا النوع من الحشرات إلى أسرة "الربيعيات". ونالت هذه المخلوقات اسمها لأنها عادة ما تظهر في الربيع. وهي تعيش على طول ضفاف الأنهار وأحواض مائية أخرى، وتفضل المكوث سرا على الأعشاب. ولديها أيضا ميزة غير عادية تكمن في أن وجودها دليل على نقاء الماء. فلا تعيش "الربيعيات" بالقرب من مصادر الماء الملوثة ، بل تفضل المياه العذبة الصافية فقط.

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وقد تم اكتشاف هذا النوع الجديد الذي لم يكن معروفا من قبل للعلم، عن طريق الصدفة حيث كانت مجموعة من الباحثين في بعثة استكشافية بالقرب من الأنهار والجداول والبحيرات في المنطقة لدراسة الحشرات المائية المختلفة. وأخذت ناديجدا يافورسكايا ذكرا من حشرة "الربيعيات" ونظرت إليه عن قرب، ثم اتضح لها أنها لم تر مثل هذا المخلوق من قبل.

وقالت أولغا أبولونوفا أمينة سر مؤسسة " محمية منطقة نهر آمور": أخذ العلماء العينة معهم وسلّموها إلى فلاديفوستوك حيث تعمل عالمة ذات سمعة، تعرف جميع أنواع الحشرات المائية التي تعيش على هذا الكوكب. قام العلماء معا بتحليل جينوم ذكر الحشرة فأدركوا أنه لا يوجد مثل هذا التسلسل في قاعدة البيانات. لذلك تم تأكيد اكتشاف نوع جديد من الحشرات المائية رسميا.

وتم الآن تسجيل حشرة Capnia yavourskayae في تاريخ العلم، وسيتم إدراجها على قائمة حشرات الأحواض المائية في إقليم خاباروفسك، وبالمناسبة بفضل مثل هذه الحشرات، تشتهر المنطقة بتنوع كبير في الأسماك.

يذكر أن حشرات "الربيعيات" هي أحد المكونات الرئيسية في غذاء الأسماك إلى جانب حشرات مائية أخرى، وهناك 18 نوعا من "الربيعيات" في محمية " منطقة نهر آمور".

المصدر: تاس