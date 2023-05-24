صحيفة نمساوية: الإنتاج الكثيف لدبابات "تي – 90" المطورة في روسيا يشكل خطورة على الغرب

جاء في مقال نشرته صحيفة "إكسبريس" النمساوية أن الإنتاج الكثيف لدبابات " تي – 90" المطورة بات مشكلة رئيسية تؤرق الغرب

إذ أن تلك الدبابة أكثر حداثة من أحدث الدبابات الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تقوم بتحديث اسطول الدبابات القديمة التي لا تقل فاعلية بعد تطويرها عن الدبابات الغربية، وقالت إن روسيا تستخدم بنشاط كل تلك الدبابات في عمليتها العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أن عددها يزداد باضطراد.

وجاء في المقال إن عملية التحديث التي تخضع لها الدبابات السوفيتية القديمة تتميز بجودة عالية وبراعة التنفيذ المتقن. وعلى سبيل المثال فإن روسيا بدأت في تزويد دباباتها بغطاء مموّه حراري يمنع العدو من رؤيتها من مسافة بعيدة.

إذن فإن دبابات "تي – 55" و"تي – 62" السوفيتية الصنع التي كان الغرب يعتبر أنها لا تهدده، قد تتحول إلى تهديد جدي في ميدان القتال.

وقالت الصحيفة إن حتى الدبابات السوفيتية التي خضعت لعملية التحديث صارت تمتلك مدافع أقوى ودروعا أسمك، مقارنة بالدبابات التي يسلّمها الناتو لأوكرانيا.

يذكر أن العقيد الأمريكي المتقاعد دانيئيل دافيس كان قد أعلن مؤخرا أن الجيش الأوكراني عاجز عن دفع القوات الروسية من المواقع التي احتلتها. وهذا الأمر مستحيل على الرغم من تنبؤات جريئة يعلنها الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

ويرى العقيد أن أوكرانيا لا تمتلك أساسا لازما لتشكيل قدرة كافية لدحر العدو المزوّد جيدا بأحدث الأسلحة والمعدات الحربية مثل روسيا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا