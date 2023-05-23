منظومة" تنغوسكا" السوفيتية التصنيع لا تزال في خدمة الجيش الروسي

يستخدم الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة منظومة "تنغوسكا" للصواريخ والمدافع المضادة للجو.

وهي منظومة غير جديدة، لكنها فعالة جدا وخاصة ضد المسيرات والصواريخ التي تطلقها راجمات الصواريخ.

وقد بدأ تصميم المنظومة في السبعينيات حيث تولى مكتب "تولا" للتصاميم العسكرية تطويرها بالتعاون مع غيره من مؤسسات القطاع الدفاعي السوفيتي.

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وظهرت أولى النماذج الاختبارية للمنظومة نهاية عام 1980، ثم بدأت اختباراتها ميدانياً، ودخلت "تنغوسكا" الخدمة في الجيش السوفيتي في سيبتمبر عام 1982.

واتضح أن تلك المنظومة السوفيتية الصنع هي أفضل المنظومات في العالم في فئتها. وتم وضعها على المنصة المجنزرة لمدرعة "2 إس 6".

وتم تزويدها بمدفعيْن أوتوماتيكيين عيار 30 ملم و8 صواريخ موجهة لاسلكيا، ولأول مرة في العالم تم الجمع بين نوعيْن من الأسلحة (الصواريخ والمدافع) في منظومة واحدة للدفاع الجوي.

كما تم تزويد المنظومة برادار يبلغ مدى عمله 18 كيلومترا. وأما المدفعان فيمكن أن يرميا أوتوماتيكيا بسرعة 4800 طلقة في الدقيقة.

ويزن صاروخ المنظومة الذي طوله 2.56 متر نحو 42 كلغ.

ويحلّق الصاروخ بسرعة 900 متر/ثانية ويصيب الأهداف الجوية على مسافة 8 كيلومترات وعلى ارتفاع حتى 3500 متر. أما المدفعان فيصيبان أهدافا على مسافة حتى 4000 متر وارتفاع حتى 3000 متر. وبمقدور "تنغوسكا" التصدي لكل أنواع الأهداف الجوية، بما فيها المسيّرات والصواريخ المجنحة، ويمكن أن يدمر مدفعاها وعيارهما 30 ملم الأهداف البرية أيضا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا