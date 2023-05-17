عربات "باغي" الخفيفة الشيشانية الصنع تشارك في العملية العسكرية الخاصة

يستخدم الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة معدات حربية مدولبة مختلفة.

ومن بينها قاطرات الدبابات ومدافع "مالكا" الذاتية الحركة التي يبلغ وزنها بضعة أطنان ومنصات مدولبة توضع عليها منظومات الدفاع الجوي وراجمات صواريخ وغيرها من أنواع الأسلحة.

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وهناك سيارات توضع عليها الأجهزة اللاسلكية والرادارات ووسائل الحرب الإلكترونية والمطابخ الميدانية والمستشفيات المتنقلة.

وإلى جانب عمالقة المعدات المدولبة هناك عربات "باغي" التكتيكية الخفيفة من طراز "تشابورز" التي تصنع في جمهورية الشيشان. ويبلغ طولها 3100 ملم، عرضها 1900 ملم، ارتفاعها 1460 ملم. ولا يتجاوز وزنها بدون أسلحة 820 كلغ. أما وزنها الإجمالي مع الأسلحة فيبلغ 1270 كلغ، وحمولتها حتى 450 كلغ.

يذكر أن "تشابورز إم 3" هي رباعية الدفع البرمائية المتعددة المهام التي يمكن نقلها بسهولة جوا بواسطة مروحيات "مي – 8" و"مي-26" الروسية. وعند ذلك يمكن نقلها كذلك خارج المروحية.

وينتج محرك "واز – 21126" قوة 98 حصاناً. وتسير العربة على الطريق المعبدة بسرعة 130 كلم/ساعة. وتتسع عربة "باغي" من هذا النوع لـ 3 أفراد ومختلف الأسلحة الخفيفة مثل الرشاشات وقاذفات القنابل اليدوية. وقد أظهرت تلك العربات فاعليتها خلال العمليات الحربية في سوريا.

أما الجانب الأوكراني فإنه يستخدم أيضا عربات "باغي" المبتكرة التي تم تجميعها من قطع الغيار التابعة للسيارات المختلفة السوفيتية الصنع. وقد تسلم الجيش الأوكراني مؤخرا عربات Browning M2 الخفيفة المزودة برشاشات ثقيلة والتي سلمها إياه حلف الناتو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا