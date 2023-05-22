من الشائع خلال أشهر الصيف أن نشاهد الحشرات تحلق حول الأضواء الاصطناعية، والتي في الواقع تتسبب في موت العديد من هذه المخلوقات الصغيرة مثل العث والبعوض.

وتقول أفالون أوينز، من جامعة هارفارد، إن هذا "الدوران الغبي" يمكن أن يصرف انتباه الحشرات عن أهداف مثل الأكل والتزاوج والتكاثر. وقد تساهم الأضواء الاصطناعية في تقلص أعداد الحشرات في جميع أنحاء العالم.

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لماذا تنجذب الحشرات إلى الأضواء الاصطناعية؟

يوجد الكثير من النظريات حول هذا السلوك، بينها أن الحشرات تستخدم القمر للملاحة، والأضواءالاصطناعية تشبه القمر. وربما تحاول الحشرات الهروب نحو الضوء، أو تحاول العثور على الظلام.

ويصعب اختبار فرضيات محددة نظرا لصعوبة ملاحظة الحشرات أثناء الطيران. لكن التقنيات الجديدة قد تجلب أخيرا إجابات أفضل.

وفي ورقة بحثية نشرت في مجلة bioRxiv ولم تتم مراجعتها بعد من قبل الأقران، قام ياش سوندي، الباحث في جامعة فلوريدا الذي يدرس العث والأنظمة الحسية، جنبا إلى جنب مع سامويل فابيان من إمبريال كوليدج لندن وباحثين آخرين، بتصوير العث واليعسوب وحشرات أخرى بكاميرا عالية السرعة، ولاحظوا شيئا غير متوقع: أبقى العث واليعسوب ظهورهم للضوء قدر الإمكان.

وبناء على هذه الملاحظات، فإن أحدث نظرية تقول إن بعض الحشرات تطير إلى الضوء كطريقة لتوجيه نفسها. حيث عادة، الضوء يعني أعلى، والظلام يعني أسفل.

وأوضح الباحثون أن سبب تجمع الحشرات حول المصابيح ليس لأنها "تنجذب" إلى الضوء، ولكن ببساطة لأن أنظمة الملاحة الخاصة بها تتعطل بسبب الإضاءة الاصطناعية لدينا.

وقد تفسر تجربة سوندي وزملائه سبب بقاء الحشرات بالقرب من الأضواء بمجرد وصولها إلى هناك، ولكن ليس كيف تجد بعض الحشرات الأضواء على مسافات طويلة أو لماذا يتعثر بعضها والبعض الآخر لا يعلق.

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لقد عرف علماء الحشرات بالفعل أن الحشرات يمكن أن تطير على نفس المستوى في النهار بسبب غرائز الاتجاه، من خلال إبقاء ظهورها متجهة نحو ضوء الشمس، حتى أثناء المناورات الجوية. ومع ذلك، كشفت الدراسة الجديدة أنها تفتقد هذه القدرة في وجود الضوء الاصطناعي في الظلام.

ولاحظ الفريق خلال التجارب أن الحشرات تبدو أقل تأثرا عندما تطير تحت الأضواء التي يتم إسقاطها مباشرة لأسفل، على عكس الأضواء التي تسطع لأعلى أو التي يتم تركيبها أفقيا.

وقد تدعم النتائج التي توصل إليها سوندي فكرة أن "الإضاءة الزائدة" تؤذي الحشرات ويجب تجنبها. وقالت أوينز إنه إذا وضع الضوء على الأرض متجها لأعلى، فسوف تنقلب الحشرات رأسا على عقب وتموت مع اقترابها من مصدر الضوء الحارق.

ويتوافق هذا الاكتشاف مع نصيحة طويلة الأمد من الباحثين للحد من التلوث الضوئي باستخدام تركيبات إضاءة متجهة لأسفل والتي تضيء الأرض القريبة فقط.

ووافق سوندي على ذلك قائلا: "قللوا الأضواء ولا توجهوها للأعلى". كما أوصى باستخدام الأضواء التي تكون حمراء أكثر من الزرقاء، بالنظر إلى كيفية رؤية الحشرات، وإطفاء الأنوار الخارجية كلما أمكن ذلك.

المصدر: لايف ساينس