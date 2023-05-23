روسيا تطور تقنيات جديدة تحسن عمل منظومات الملاحة في الطائرات

أعلنت شركة "روماشين" التابعة لـ "روستيخ" الوسية عن تطويرها لتقنيات جديدة تحسّن عمل الهوائيات في أنظمة الملاحة في المروحيات والطائرات.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "خلال الدورة السادسة لمعرض HeliRussia-2023 الذي عقدت فعالياته في روسيا كشفت شركتنا عن نموذج جديد من الهوائيات المغلفة بمواد مركبة خاصة ستساهم في تحسين عمل منظومة الملاحة في المروحيات والطائرات".

وأضاف البيان"الهوائيات التي استعرضناها محمية بطبقات مصنوعة من مواد مركبة يدخل فيها نسيج الكوارتز، ولها القدرة على نقل الإشارات بصورة ممتازة، الأمر الذي سيحسن عمل منظومات الملاحة في المروحيات والطائرات المنخفضة السرعة، وإن حاميات الهوائيات الجديدة التي صنعناها ستؤمن انسيابية أكبر للمروحيات والعديد من نماذج الطائرات الواعدة".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التقنيات الجديدة التي طورتها شركة "روماشين" الروسية ستحسن جودة عمل منظومات الملاحة في الطائرات والمروحيات بنسبة 10% تقريبا، كما يعمل الخبراء في الشركة على تطوير تقنيات جديدة ستحسن عمل منظومات الملاحة في الطائرات السريعة بنسب أعلى بكثير.

المصدر: سلاح روسيا