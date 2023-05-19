مروحيات BAS-200 الروسية المسيرة تنجح في أقسى الاختبارات

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أن مروحيات BAS-200 المسيرة التي طورتها أثبتت جدارتها في أصعب الاختبارات.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "خلال الاختبارات الأخيرة التي أجريناها على مروحيات BAS-200 المسيرة نجحنا بالتحكم بهذه المروحيات عن بعد من مسافة تزيد عن 80 كلم، وهذا يؤكد الكفاءة العالية للطائرة وقدرتها على القيام بمهام الاستطلاع والمراقبة والإنقاذ على مساحات واسعة.

وأضاف البيان: "أجريت الاختبارات على هذه الطائرات في منطقة سالخارد في درجات حرارة منخفضة وسط ظروف جوية صعبة، وأثبتت هذه الطائرات قدرتها على العمل بشكل ممتاز ودون مشاكل.. مثل هذا النوع من المرحيات المسيرة ضروري جدا في بلدنا، إذ يمكن الاعتماد عليها في توصيل البضائع وعمليات المراقبة والتصوير الجوي وفي عمليات البحث والإنقاذ".

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وكانت "روستيخ" قد أشارت في وقت سابق إلى أن مروحيات BAS-200 المسيرة يمكنها نقل حمولات تصل أوزانها إلى 50 كلغ، والتحليق بسرعة 160 كلم/سا، والطيران لمدة 4 ساعات متواصلة في كل مهمة، والوصول إلى ارتفاعات تصل إلى 3500 م.

المصدر: سلاح روسيا